Замоскворецкий районный суд Москвы обязал МВД России выплатить 150 тысяч рублей Наталье Зверевой, чей сын Дмитрий Демидов был застрелен в петербургском отделе полиции, пишет "Дождь" со ссылкой на сотрудничающего с правозащитной организацией "Зона права" адвоката Виталия Черкасова.

Тело Демидова нашли в ноябре 2015 года в 26-м отделе полиции УМВД РФ по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга. 34-летний капитан полиции Андрей Артемьев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из пистолета Макарова в голову мужчине.

Артемьев первоначально представлял свою версию произошедшего. По его словам, он оставил пистолет на столе и отвернулся к сейфу, в этот момент и прозвучал выстрел. Однако судебно-медицинская экспертиза показала, что погибший не мог сам себе выстрелить в голову. Кроме того, на одежде оперативника и в его сейфе остались следы крови погибшего.

В декабре 2016 года Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга переквалифицировал действия полицейского с убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ) на причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ). Суд также полностью оправдал полицейского по статье о превышении должностных полномочий с применением оружия, признав за ним право на реабилитацию.

Прокуратура потребовала приговорить Артемьева к 12 годам лишения свободы. Суд признал полицейского виновным и приговорил к 1 году и 9 месяцам колонии общего режима.

Учитывая время, проведенное в СИЗО, Артемьев провел в колонии три месяца, после чего вышел на свободу в августе 2017 года.

В январе 2017 года мать Демидова Наталья Зверева направила иск к МВД в Замоскворецкий районный суд Москвы. Она требовала взыскать с министерства 1,5 млн рублей, а затем увеличила требования до 4 млн рублей. Суд принял решение выплатить ей 150 тысяч рублей.

"Мы обязательно будем обжаловать сегодняшнее решение в Московском городском суде, поскольку присужденная сумма является мизерной и не соответствующей тем страданиям, которые Наталья Зверева перенесла в связи со смертью сына", — рассказал Черкасов.