Одна из обвиняемых в попытке продажи девушки в аэропорту Домодедово оказалась финалисткой конкурса "Миссис Россия 2017", сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

"Одна из обвиняемых в попытке продажи девушки в сексуальное рабство в аэропорту Домодедово оказалась финалисткой конкурса красоты "Миссис Россия 2017", — говорится в сообщении.

СК не называет имя и фамилию обвиняемой. Ведомство опубликовало оперативное видео.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции 1 марта задержали двух женщин, которые пытались за 1,5 миллиона рублей продать в рабство девушку 1999 года рождения. Покупателя нашли в социальных сетях. Задержанных женщин обвинили в торговле людьми. Одну из них арестовали на два месяца, а вторую отправили под домашний арест.