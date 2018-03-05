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Россия поставила оружия на мировой рынок на 16 млрд долларов в 2017 году

, ИА "Амител"
Текущий же портфель заказов на отечественное оружие и военную технику составляет более 45 миллиардов долларов

Фото: defence.ru

Россия подтверждает статус ведущего поставщика вооружения на мировой рынок, и объем подобных поставок увеличивается третий год, отметил президент России Владимир Путин на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сообщает РИА Новости.

По словам президента, в прошлом году объем оборонных поставок приблизился к 16 миллиардам долларов. Текущий же портфель заказов на отечественное оружие и военную технику составляет более 45 миллиардов долларов.

"География нашего сотрудничества по линии ВТС постоянно расширяется, а число партнёров уже превышает сто государств. По итогам прошлого года объем подписанных контрактов вырос почти в два раза и превысил 16 миллиардов долларов", — подчеркнул глава государства.

Он также поблагодарил руководителей и сотрудников предприятий оборонной отрасли и всех работающих в области военно-технического сотрудничества за достигнутые показатели: "Этот успех особенно ценен из-за жестких неконкурентных условий, в которых вынуждены действовать российские предприятия".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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