Уфологи с YouTube-канала secureteam10 обнаружили на снимках Google Earth загадочный объект, сообщает LIFE.
Странная конструкция, напоминающая рухнувший космический корабль, была замечена неподалеку от Антарктиды — на острове Южная Георгия.
За неопознанным объектом тянется длинный след — сетевые уфологи предполагают, что упавший корабль некоторое время скользил по снегу.
Видео об открытии стало вирусным — за двое суток его посмотрели почти 400 тысяч раз. Мнения комментаторов разделились: часть из них считает объект настоящим кораблем инопланетян, другие же придумывают свои версии — пропавший самолет, Годзилла, ледник и так далее.
Комментарии
Ну реально на карте объект есть, как явно видимый сход снега с горы.
Я в шоке... Несколько месяцев назад я сделал наброски фантастического рассказа. Я люблю достоверность и по ходу сюжета - несуществующая база пришельцев находилась на реально существующем острове в Атлантическом океане...
Так вот - по сюжету рассказа - это остров Купер, архипелага Южной Георгии. И находится он примерно в 30 (!) километрах от места падения загадачного объекта. И более того! Судя по следу скольжения - объект со снижением двигался почти точно в направлении острова Купер!!!