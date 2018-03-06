Теплая погода без осадков ожидается в Алтайском крае во вторник, 6 марта. Однако на дорогах возможна гололедица, так что водителям стоит быть внимательнее. Температура воздуха днем составит от 0 до -5 градусов. В южных районах воздух прогреется до +5 градусов. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду, в западных районах порывы до 15-20.

Ночью в крае ожидаются осадки в виде мокрого снега, по югу края с дождём, переходящие в снег. Ночью столбики термометров покажут от +1 до -4 градусов, в западных районах -5... -10 градусов.

В Барнауле во вторник днем также без осадков. Температура воздуха составит около 0. Ночью столбики термометров опустятся до -2... -4 градусов.