Всероссийский мастерский турнир "Кубок памяти Героя СССР К. Павлюкова" по классическому и традиционному панкратиону прошел в Барнауле в КБСС "Метелица" 3-4 марта. В рамках кубка прошли также Первенство и Чемпионат Сибирского федерального округа.

Всего в турнире приняло участие около 300 спортсменов из Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Томской и Иркутской областей, республик Тыва и Бурятия.

По словам председателя Совета Алтайской краевой федерации панкратиона и грэпплинга Антона Кленьшева, благодаря широкой географии турнира о подвиге нашего земляка – Константина Павлюкова знают далеко за пределами нашего края.

Традиционно турнир открыла мама Героя – Светлана Григорьевна. "Она всегда выступает перед участниками соревнований с проникновенной речью, способной даже в камне разжечь огонь патриотизма и гордости за свою Родину", — отмечает Кленьшев.

Во время турнира было много ярких поединков, спортсмены действительно проявили волю к победе.

Однако в итоге "золото" в командном зачете завоевали борцы КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ", г. Барнаул, серебряным призером турнира стала сборная Кемеровской области, бронзу увезла домой сборная Новосибирской области.

Кроме того, ценные призы за индивидуальное мастерство в разных возрастных группах получили:

"За самый короткий бой": Синкин Игорь (Кемеровская область), Амирханов Эмин (Томская область), Нестеров Роман (КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ"), Соловьев Михаил (Новосибирская область), Тарасов Егор (в двух разделах, Томская область), Атакишев Абдул (в двух разделах, Томская область), Щербатов Кирилл (СК "ЛИДЕР");

"За волю к победе": Спивакова Оксана (КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ"), Кривков Юрий (КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ"), Кобыленко Александр (Кемеровская область), Золотов Всеволод (СК "TOP FIGHT"), Горбов Денис (СК "ВАЛЬХАЛЛА"), Штреблев Юрий (г. Новоалтайск), Пеннер Сергей (КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ"), Хусейнов Махкамбой (СК "TOP TEAM SIBERIA"), Куулар Белек (Республика Бурятия);

"За лучшую технику": Пронин Макар (Кемеровская область), Завязкин Вадим (КСБЕ "ЭКСКЛЮЗИВ"), Наймушин Артем (ВПК "БАРС"), Карамян Владимир (СК "TOP FIGHT"), Тимофеев Юрий (Томская область), Шокиров Мирзо (Новосибирская область), Павлов Антон (в двух разделах, СК "TOP FIGHT"), Елунин Михаил (СК "Корень").

Лучшим судьей турнира был признан Андрей Прокопьев из Новоалтайска, а лучшим тренером – барнаулец Илья Голубев.

Кроме того, по итогам Кубка России, Чемпионата и Первенства Алтайского края по панкратиону спортивный разряд "кандидат в мастера спорта" присвоен: Владимиру Карамяну (СК "TOP FIGHT", г. Барнаул), Евгению Авраменко (СК "TOP FIGHT", г. Барнаул), Дмитрию Найдукову (СК "TOP FIGHT", г. Барнаул), Марине Шутовой (СК "TOP TEAM SIBERIA", г. Барнаул), Станиславу Пикалову (с. Родино), Ивану Будыльскому (с. Родино), Юлии Михайловой (ВПК "БАРС", г. Рубцовск).

За большие спортивные заслуги черные пояса получили борцы: Андрей Прокопьев (г. Новоалтайск) – 1 дан, черный пояс; Константин Шабалин (г. Прокопьевск) – 1 дан, черный пояс; Дмитрий Золотов (СК "TOP FIGHT", г. Барнаул) – 5 дан, черный пояс. И коричневый пояс получил Владимир Карамян (СК "TOP FIGHT", г. Барнаул).

