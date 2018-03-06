Сумма выявленных в России в прошлом году взяток составила 6,7 миллиарда рублей, что почти в три раза больше суммы, зафиксированной в 2016-м, сообщает РИА Новости со ссылкой на бюллетень Национального антикоррупционного комитета.

В 2016 году, по данным комитета, общая сумма взяток по этой статье составляла 2,3 миллиарда рублей.

Сумма взяток, выявленных в рамках антикоррупционных дел, достигла 4,5 миллиарда рублей. Это в четыре раза больше уровня 2016-го.

Почти половину преступлений коррупционной направленности в России в 2017 году составило мелкое взяточничество, которое с позапрошлого года было выделено в отдельную статью.