Специалисты Минстроя в рамках осуществления проекта "Умный город" предложили расширить услуги ЖКХ доставкой покупок и уходом за домашними животными, следует из презентации замглавы ведомства Андрея Чибиса, передает RNS.

Соответствующая инициатива содержалась в представленной чиновником на тематической стратегической сессии презентации. "Дополнительные сервисы для потребителей: доставка покупок, хранение, уход за домашними животными, хаус-мастер и консьерж-сервис", — говорится в презентации об основных принципах "Умного города".

Другие предложения проекта включают автоматизацию бюрократических процедур, доступ к системам видеонаблюдения, а также внедрение умных домофонов и другие новшества.

Чибис также отметил, что Минстрой может предложить россиянам различные "тарифные планы" по аналогии с сотовыми операторами для оплаты коммунальных услуг.

Эта мера будет возможна к внедрению после того, как в России заработает система автоматизированного учета потребления ресурсов, подчеркнул замминистра.