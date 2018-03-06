Министр экономического развития Максим Орешкин в эфире Первого канала заявил, что сократить уровень бедности к 2024 году в два раза в соответствии с посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию вполне реально.
"Я думаю, вполне", — ответил Орешкин на вопрос о реальности выполнения задачи по снижению уровня бедности.
По словам министра, оценки специалистов ведомства, уже составленные в текущем году, подтверждают оправданность подобных заявлений.
Орешкин отметил, что Минэкономразвития уже в 2018 году начнет движение в сторону снижения заявленного показателя.
Ранее сообщалось о том, что величина прожиточного минимума за четвертый квартал 2017 года по сравнению с третьим кварталом уменьшилась на 5,2%, для трудоспособного населения — на 5,3%, для пенсионеров — на 4,9%, для детей — на 5,7%. В правительстве это объясняют уменьшением стоимости продуктов питания на 5% в среднем. Снижение прожиточного минимума — это один из способов снизить уровень бедности в стране.
Комментарии
Можно название хотя бы одного продукта, стоимость которого уменьшилась, ну хотя бы, на 1 процент?)))
Расстрельные команды?
Реально живут в своём мире.
Отлавливать и в резервации!
6.03.2018 08:16
- гость -
Кого, Орешкиных? Только "ЗА".
Предлагаю Орешкина на полгода поместить на прожиточный минимум и в сибирскую деревню. Чтобы одежду, уголь, дрова, еду покупал на эти крохи. Потом посмотрели бы на эту рожу
Господи! Ну чем Россия провинилась перед тобой? За что нам все эти ...?
Если сейчас количество нищих растет, почему оно будет снижаться после выборов. Ведь у руля останутся всё те же персонажи. Что им мешало до выборов?
Закупка молока у частника снизилась на пять рублей. Чем вам не показатель снижения прожиточного минимума .....
6.03.2018 09:13
Гость
Закупка молока у частника снизилась на пять рублей. Чем вам не показатель снижения прожиточного минимума .....
Единственное, что этот показатель показывает, так степень жадности и наглости перекупщиков и переработчиков. Ну и естественно их сговор, как минимум неявный. В магазине то цена на молоко не упала. А из самого дешевого "социального" даже омлет приготовить невозможно, такое количество чистой воды даже в кусочки хлеба не впитывается.
Ну да, как всегда по чиновничьи. Не на деле проблемы решаем, а цифирки в нормативах подтасовываем. Все таки тот анекдот о чиновнике, сломавшем ногу в гололед во вторник и потому боровшемуся не с гололедом, а со вторниками, не есть анекдот
То есть нас ждёт борьба с нищетой на бумаге и эта лощёная м...физиономия просто нагло об этом сообщает, глумясь над людьми как и президент. ПМ=4000р. и нищими станут только безработные, стоящие на учёте.
В 2016 году, по данным комитета, общая сумма взяток по этой статье составляла 2,3 миллиарда рублей
Сумма взяток, выявленных в рамках антикоррупционных дел, достигла 4,5 миллиарда рублей. Это в четыре раза больше уровня 2016-го.
Ой, и кто же эти взяточники? Те кто на ПМ живёт или те твари, что ПМ придумывают?
приезжай дорогой в деревню и поживи на прожиточный минимум может совесть проснётся и по другому начнёшь сказки свои глаголить
6.03.2018 08:48
- гость -
Предлагаю Орешкина на полгода поместить на прожиточный минимум и в сибирскую деревню. Чтобы одежду, уголь, дрова, еду покупал на эти крохи. Потом посмотрели бы на эту рожу
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А коммунальные не всчет?