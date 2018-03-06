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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призвала журналистов оставить в покое её и её тренера Этери Тутберидзе, пишет РИА "Новости".

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявила, что "возмущена попыткой ряда СМИ использовать и распространять "фейковую" информацию", "дестабилизируя обстановку в сборной России" перед ЧМ в Милане.

Подчеркивается, что ранее некоторые СМИ написали о том, что Медведева якобы ушла от своего тренера и решила выступать за другую страну.

"Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера", — заявила Медведева, подчеркнув, что продолжает работать с тренером.

ЧМ по фигурному катанию в Милане пройдет с 19 по 25 марта.