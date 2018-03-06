Фото: sibkray.ru

Жителей Барнаула утром во вторник, 6 марта, ждут заторы в семь баллов. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная ситуация наблюдается на проспекте Строителей и проспекте Ленина. На последнем пробка растянулась от перекрестка с улицей Северо-Западной до площади Октября. Скорость движения авто на данном участке не превышает 5-10 километров в час.

Кроме этого, пробки образовались на Павловском тракте в районе пересечения с улицей Попова и после кольцевого перекрестка, на отрезках улиц Советской Армии, Северо-Западной, Челюскинцев, Георгиева, Молодежной и Малахова. Также заторы наблюдаются на улице Кутузова и Змеиногорском тракте.

Отметим, что в городе произошло три ДТП. Одна авария — на перекрестке проспекта Строителей и Красноармейского, вторая — на улице Северо-Западной, неподалеку от пересечения с Антона Петрова, и еще одна — на улице Фурманова.