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В Минобороны Соединенных Штатов накануне отказались комментировать информацию об обсуждении планов нового военного удара по Сирии, который якобы связан с использованием химоружия властями этой страны. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы Пентагона Эдриана Рэнкин-Гэллоуэйя.

"Как правило, мы не обсуждаем будущие военные планы", — цитирует агентство слова своего собеседника.

Ранее СМИ писали, что администрация американского лидера рассматривает варианты новых военных мер в отношении сирийского правительства. Отмечалось, что Дональд Трамп на минувшей неделе обсуждал возможные действия с главой аппарата президента Джоном Келли, помощником президента по национальной безопасности Гербертом Макмастером и главой Пентагона Джимом Мэттисом. Республиканец якобы рассматривал варианты "наказания правительства Башара Асада после сообщений об атаках с использованием хлорина".

Представитель Министерства обороны Америки Дана Уайт опровергла информацию газет о том, что Мэттис принимал участие в подобной встрече, подчеркнув, что "обсуждения не было". Еще один высокопоставленный чиновник из администрации добавил, что Мэттис был "решительно" против военного ответа на сообщения о химических атаках, а Макмастер выступал за.

Сообщалось, что глава США на встрече не одобрил военные действия, и чиновники продолжат следить за ситуацией.