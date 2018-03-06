Статуэтку "Оскар" похитили у актрисы Фрэнсис Макдорманд. По сообщению СМИ, это произошло на вечеринке после церемонии награждения.

Мужчина схватил награду киноакадемии, когда актриса отвлеклась. Неизвестный тут же скрылся.

Журналисты, которые находились на мероприятии, отметили, что, не найдя статуэтки, актриса в слезах покинула мероприятие.

Однако эта история завершилась "хэппи-эндом": вора задержали, а заветную награду вернули Фрэнсис Макдорманд.

Злоумышленника задержал фотограф, который присутствовал на вечеринке. Он даже сфотографировал похитителя. На опубликованном фото запечатлен темнокожий улыбающийся мужчина в смокинге.

Известно, что похитителя "Оскара" задержала полиция Лос-Анджелеса, хотя, по сообщениям СМИ, сама актриса попросила отпустить мужчину.