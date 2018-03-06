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Компания Delta не будет возобновлять в грядущем летнем сезоне прямые авиарейсы между крупнейшими американскими городами и Москвой. Об этом пишет "Коммерсант".

"Delta продолжает анализировать маршрутную сеть и приняла для себя это трудное решение", — цитирует издание сообщение пресс-службы компании.

В Delta добавили, что пассажиры из РФ смогут летать в Соединенные Штаты стыковочными рейсами через Париж и Амстердам в рамках код-шеринговых соглашений с Air France и KLM.

При этом авиакомпания Delta и "Аэрофлот" сохраняют партнерство в рамках альянса SkyTeam и рассматривают новые возможности для взаимного сотрудничества, подчеркнули в американской компании.

Издание напоминает, что Delta резко сократила расписание полетов в российскую столицу в конце 2015 года на фоне резкого спада пассажиропотока из РФ за рубеж, однако возобновляла полеты в высокий летний сезон.

При этом источник издания в "Аэрофлоте" сообщил, что в минувшем году перевозки между РФ и США выросли на 4%, поэтому авиакомпания к лету увеличит емкости на американских направлениях.

С конца марта будет добавлен третий ежедневный рейс в Нью-Йорк, частота полетов в Майами вырастет до четырех в неделю. Также сообщается, что ежедневный рейс в Лос-Анджелес будет выполняться на Boeing 777, а не на Airbus 330. Отмечается, что "Аэрофлот" пока не собирается открывать новые пункты полетов.