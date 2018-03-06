Фото: avm-mag.com
Компания Delta не будет возобновлять в грядущем летнем сезоне прямые авиарейсы между крупнейшими американскими городами и Москвой. Об этом пишет "Коммерсант".
"Delta продолжает анализировать маршрутную сеть и приняла для себя это трудное решение", — цитирует издание сообщение пресс-службы компании.
В Delta добавили, что пассажиры из РФ смогут летать в Соединенные Штаты стыковочными рейсами через Париж и Амстердам в рамках код-шеринговых соглашений с Air France и KLM.
При этом авиакомпания Delta и "Аэрофлот" сохраняют партнерство в рамках альянса SkyTeam и рассматривают новые возможности для взаимного сотрудничества, подчеркнули в американской компании.
Издание напоминает, что Delta резко сократила расписание полетов в российскую столицу в конце 2015 года на фоне резкого спада пассажиропотока из РФ за рубеж, однако возобновляла полеты в высокий летний сезон.
При этом источник издания в "Аэрофлоте" сообщил, что в минувшем году перевозки между РФ и США выросли на 4%, поэтому авиакомпания к лету увеличит емкости на американских направлениях.
С конца марта будет добавлен третий ежедневный рейс в Нью-Йорк, частота полетов в Майами вырастет до четырех в неделю. Также сообщается, что ежедневный рейс в Лос-Анджелес будет выполняться на Boeing 777, а не на Airbus 330. Отмечается, что "Аэрофлот" пока не собирается открывать новые пункты полетов.
Комментарии
мы к ним на истребителях и бомбардировщиках летать будем ))))
Шура, слово мы ,у Нас пишется с заглавной буквы,и Мы полетим не на самолетиках, а на булаве, искандере, и рамзан кадырове!
Дельта не выдержала конкуренцию с Аэрофлотом
Вы на ржавом автобусе до своей хрущобы вечером поедете
6.03.2018 09:56
Александр
мы к ним на истребителях и бомбардировщиках летать будем
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А, последователь Беленко. До Нью-Йорка не долетишь, планируй полет только до Японии или Польши.
тут всё просто, рейсы на США достаточно востребованные.
лично я пустых мест не видел.
соответственно, Аэрофлот подгреб под себя высокомаржинальное направление, вот и всё.