Промышленный форум начал свою работу в Иркутске 6 марта в рамках проекта партии "Единая Россия" "Локомотивы роста". Мероприятие представляет собой площадку для презентации перспективных проектов промышленного и инновационного потенциала территорий СФО.

Среди участников форума – депутат Государственной Думы, федеральный координатор партпроекта "Локомотивы роста" Денис Кравченко, руководитель Межрегионального координационного совета партии по СФО Виктор Зубарев. Кроме того, участие в дискуссии принимают представители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, экспертного сообщества, руководители и сотрудники промышленных предприятий, представители научной, образовательной и инновационной сферы.

Форум пройдёт в два этапа. Пленарную часть, открывающую форум, сменит работа дискуссионных площадок.

Делегацию Алтайского края возглавил координатор партийного проекта "Локомотивы роста" в регионе, депутат Государственной Думы от Алтайского края Виктор Зобнев. По его мнению, у экономики Алтайского края есть точки роста, об этом свидетельствуют результаты инновационной деятельности региона.