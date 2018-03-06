Фото: cdn.deseretnews.com
Барнаул и Омск вошли в рейтинг городов Сибири, где девушки покупают не самую стандартную одежду, в основном больших размеров. Об этом пишет Sibnet.ru со ссылкой на пресс-службу сервиса Avito.
В Барнауле и Омске больше, чем в других городах, востребованы XXL и XXXL. Наиболее миниатюрные девушки проживают в Перми, Ижевске и Казани, а в Омске, Барнауле и Ульяновске более популярна женская одежда нестандартных размеров. В Иркутске самый запрашиваемый размер мужской одежды – M, а не L.
Самым "стройным" городом страны, исходя из размеров одежды, которую чаще всего покупают в Сети, стал Новосибирск. Выяснилось, что самый популярный размер среди девушек в Новосибирске – S, его носит почти каждая третья. Примерно каждая четвёртая выбирает M, а вот большие размеры гораздо менее популярны. Мужчины Новосибирска предпочитают размеры M и L.
Как неоднократно сообщал Amic.ru, Алтайский край входит в число регионов страны, где больше всего жителей страдают ожирением. По некоторым данным, около 30% населения региона имеет с этим проблему.
Комментарии
Картоха с хлебом, да чипсы с пивасом, лучший путь к ожирению. Пейте пиво пенное, ж... будет здоровенная.
Всё правильно, здоровая деревенская пища без всяких химий, технических пальмовых масел и ГМО и занятия любимым делом, к тому же приносящем немалый доход, всегда дают такой эффект.
поедание дешевой еды напичканной консервантами плюс малоактивный образ жизни
Это вы про что?
В столице Алтайского края проживают самые "толстые" девушки Сибири
Не удивительно. Самый нищий регион Сибири. От того и рацион питания такой.что бы подешевле и посытнее.
Самым "стройным" городом страны, исходя из размеров одежды, которую чаще всего покупают в Сети, стал Новосибирск.
Что развопились-то? тут про интернет покупки..и не каждая девушка покупает через интернет...тоже мне, составили рейтинг...кособокий он у вас
Низкая зарплата и длительный холодный период располагают к полноте.
Культуру питания и поведения должны изучать дети, а не религиозные догмы.
Религию выбирать должен взрослый человек осознанно, если захочет.
6.03.2018 11:18
гость
да не, полно у нас и толстожопых, чего уж...
У нас и мужики толстож..ые стали и с пузами пивными. Не только в еде причина
Только в общественном транспорте убеждаешься, что слово "свиноматка" не всегда относится к сельскохозяйственным животным...
У нас есть и свинопапка, то есть кабан, слышали такое слово?
Эта кособокая статистика говорит только о том , что в обычных магазинах нашего города просто нет одежды больших размеров ,и её приходится выписывать через интернет . А выписывают одежду не только девушки , но и женщины , и бабушки .
6.03.2018 12:01
- гость -
корежит вас от слов правды?)
6.03.2018 15:35
Геноцид Эклеров
та ты свое фото засвети, правдолюбец