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Барнаул и Омск вошли в рейтинг городов Сибири, где девушки покупают не самую стандартную одежду, в основном больших размеров. Об этом пишет Sibnet.ru со ссылкой на пресс-службу сервиса Avito.

В Барнауле и Омске больше, чем в других городах, востребованы XXL и XXXL. Наиболее миниатюрные девушки проживают в Перми, Ижевске и Казани, а в Омске, Барнауле и Ульяновске более популярна женская одежда нестандартных размеров. В Иркутске самый запрашиваемый размер мужской одежды – M, а не L.

Самым "стройным" городом страны, исходя из размеров одежды, которую чаще всего покупают в Сети, стал Новосибирск. Выяснилось, что самый популярный размер среди девушек в Новосибирске – S, его носит почти каждая третья. Примерно каждая четвёртая выбирает M, а вот большие размеры гораздо менее популярны. Мужчины Новосибирска предпочитают размеры M и L.

Как неоднократно сообщал Amic.ru, Алтайский край входит в число регионов страны, где больше всего жителей страдают ожирением. По некоторым данным, около 30% населения региона имеет с этим проблему.