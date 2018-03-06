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Спутники зафиксировали признаки активности одного из реакторов Ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне в Северной Корее. Это может означать, что страна вновь начала производство плутония, пишет РИА "Новости" со ссылкой на интернет-портал 38 North.

Согласно данным портала, на снимках, которые были сделаны 25 февраля, видны клубы водяного пара, которые выходят из машинного зала, а также растаявший лед на реке рядом с реактором.

"Если реактор снова работает… это значит, что КНДР возобновила производство плутония, предположительно, для своей ядерной программы", — цитирует агентство портал. Также подчеркивается, что трубопровод с охлаждающей водой, вероятно, протянут в реку, а не рядом с рекой, для того чтобы "лучше скрыть режим функционирования реактора".

Кроме этого, портал отмечает, что на юге города разбит военный лагерь с увеличенным числом персонала. "Неясно, какую роль будет выполнять лагерь, но он мог бы быть использован для поддержки новой постройки или повышения безопасности", — подчеркивается в сообщении.

Агентство напоминает, что ситуация на Корейском полуострове обострилась в минувшем году, после того как КНДР провела серию ракетных пусков и ядерное испытание, ссылаясь на угрозу со стороны Америки. В результате Совбез ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, но ракетно-ядерная активность Пхеньяна не была прекращена. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, Северная Корея провела 29 ноября.