В ночь на 6 марта в Барнауле в результате ДТП погиб человек. Авария произошла в 04 часа 15 минут на ул. Г. Исакова, в районе дома № 200. Водитель автомобиля Hyundai Tucson не справился с управлением и врезался в дерево. На место незамедлительно выдвинулся экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Однако в результате травм водитель скончался на месте происшествия.

Полиция установила, что мужчина 1973 года рождения не имел прав на управление авто.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

