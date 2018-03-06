В ночь на 6 марта в Барнауле в результате ДТП погиб человек. Авария произошла в 04 часа 15 минут на ул. Г. Исакова, в районе дома № 200. Водитель автомобиля Hyundai Tucson не справился с управлением и врезался в дерево. На место незамедлительно выдвинулся экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Однако в результате травм водитель скончался на месте происшествия.
Полиция установила, что мужчина 1973 года рождения не имел прав на управление авто.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.
Комментарии
ему и подобным туда и дорога
жаль... дерево
Вот так и должно выглядеть лишение прав
Сочуствия подобным идиотам небыло и нет.
Как хорошо ядом поливать, сами не боитесь оказаться на его месте? А если человек спешил к близкому, которому стало плохо? А дорогу подморозило, она как каток. Умойтесь желчью комментаторишки сверху.
Хорошая машина Тушкан, очень жаль...
Жаль, что этот придурок не зацепил тебя перед боданием с деревом, авось бы просветление в башке наступило.
6.03.2018 11:43
- гость -
То есть у него есть машина, но нет прав. И она стоит просто так, на всякий случай. А тут кому-то стало плохо, он прыгнул в машину, стоящую на такой случай под парами, и поехал. Так? Или все же вероятнее, что он вообще без прав катался?
Может при себе прав не было?
Он врач, и поехал оказывать помощь близкому?? Слава богу, никого с собой на тот свет не прихватил.
Премия Дарвина.
что за бред-поехал оказывать помощь??? а скажите пожалуйста, вот вас друг попросил гараж передвинуть, вы на кран полезете, даже не умея им управлять????
нет прав-не лезь! в конце концов- такси вызови
за дерево не беспокойтесь, деревья прочные. машина только кору может оцарапать
хотя зимой может быть все не так радужно