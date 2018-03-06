Фото: armyman.info
"Ижевский механический завод" концерна "Калашников" наладит серийное производство нового пистолета Лебедева. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр компании.
"На предприятии запущен проект по организации нового производственного участка для подготовки к серийному производству пистолета Лебедева (ПЛ)", — сказано в сообщении. Уточняется, что сейчас завершается стадия разработки и представления оружия к приемочным испытаниям.
Агентство пишет, что для производства пистолета будут использовать новое оборудование, снижающее "влияние человеческого фактора на качество изделия".
Также агентство напоминает, что в сентябре прошлого года концерн представил новый пистолет ПЛ-15Л (компактный пистолет Лебедева), который был создан на базе полноразмерной модели ПЛ-15. Вес пистолета без патронов составил 0,72 килограмма. Емкость магазина — 14 патронов.
Комментарии
скопируйте глок и некомпосируйте людям мозги с вашими недопистолетами
Интересно, а где концерн возьмет новое оборудование, если станкостроение разрушено, а его закупки под санкциями? Разве что купит у Северной Кореи.
Не самая удачная копия ГШ-18.
Диванные эксперты проанализировали все технические нюансы, технологичсекие, политические и выдали свое заключение.
скопируйте глок и некомпосируйте людям мозги с вашими недопистолетами
Недомозг только и остается, что - компостировать. Он даже для "имения" не пригоден.
6.03.2018 11:02
- гость -
на самом большом оружейном рынке мира в разделе пистолетов Глок только четвертый, впериди него Смит и Вессон, ЗигЗауэр, Беретта. так что это не образец для копирования.
6.03.2018 11:11
- гость -
вы удивитесь, но среди оборудования концерна наряду с импортными станками и российские новейших разработок:
ОЦ, ИР-500, ИР-320, Микрон, Индекс, Трауб, Лидвелл, Диамонд, СНЦА, Ц90, СКЗА, ТАФ, ИБСЕН.
Как удивительно. все гоняются за нашим вооружением, а нас значит надо копировать зарубежные. Бред сивой кобылы.
6.03.2018 11:55
Геноцид Эклеров
вы удивитесь, но среди оборудования концерна наряду с импортными станками и российские новейших разработок:
ОЦ, ИР-500, ИР-320,
---
Серьезно? ИРки - это новейшие российские разработки? 30 лет назад они даже в СССР были не самыми новыми. А какие стойки на них сейчас используют?
6.03.2018 12:01
Не гость
Как удивительно. все гоняются за нашим вооружением
---
"Все" - это кто? Жители третьего мира? Вроде как не особо гоняются, скорее российские продавцы оружия - за ними.
6.03.2018 11:55
Геноцид Эклеров
Ой, я так на ИР-ках споткнулся, что самую-то мякотку проглядел!
Давно "Индекс, Трауб, Лидвелл, Диамонд" стали российскими разработками?
6.03.2018 11:29
Кот.Без сапог.
Недомозг только и остается, что - компостировать. Он даже для "имения" не пригоден.
---
Как хорошо ты российский Генштаб охарактеризовал - "недомозг". Nuff said.
6.03.2018 12:53
- гость -
6.03.2018 13:05
- гость -
для имеющих проблемы со зрением: наряду с импортными станками и российские новейших разработок... и идет перечисление и тех, и других.
что касается новейших, то используются модификации, например ИР-500ПМ1Ф4-29.
6.03.2018 15:34
Геноцид Эклеров
идет перечисление и тех, и других.
---
А зачем валить в кучу те и другие? Нравятся непонятные названия?
что касается новейших, то используются модификации, например ИР-500ПМ1Ф4-29
---
Новейшие, говоришь... Когда-то это было моей специальностью - металлорежущие станки и инструмент, продолжай рассказывать мне про новейшие разработки.
"Горизонтальный обрабатывающий центр ИР-500, ИР500ПМФ4, ИР500МФ4 производился на "Ивановском заводе тяжёлого станкостроения". Сегодня эта модель станка не производится."
6.03.2018 15:50
- гость -
а что-ж ушёл из народного хозяйства?
на гранты легче и проще жить?)
сегодня не производится? новость! поделись источником...
6.03.2018 16:06
Геноцид Эклеров
а что-ж ушёл из народного хозяйства?
на гранты легче и проще жить?)
---
Сам же и ответил. В гробу я видел этот завод.
сегодня не производится? новость! поделись источником.
---
Зайди на сайт ИЗТС и попробуй найти ИР-500 (любой модификации) в списке продукции. Сейчас там производят в основном станки серии ИС. Тоже не самый свежак, серия пошла в 90-е.
6.03.2018 16:15
- гость -
ок, сайт посмотрю.
хорошо хоть платят то?
6.03.2018 16:21
Геноцид Эклеров
хорошо хоть платят то?
---
С какой целью интересуешься? Планируешь пути отхода?
6.03.2018 16:34
- гость -
просто интересно.
если не хочешь, не отвечай. я из чистого любопытства.
6.03.2018 16:49
Геноцид Эклеров
Огорчу тебя: комментарии я пишу бесплатно. Зарабатываю деньги в другом месте.