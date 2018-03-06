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Новости

Концерн "Калашников" запустит в производство новый пистолет Лебедева

, ИА "Амител"
Для производства будет использоваться новое оборудование

Фото: armyman.info

"Ижевский механический завод" концерна "Калашников" наладит серийное производство нового пистолета Лебедева. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр компании.

"На предприятии запущен проект по организации нового производственного участка для подготовки к серийному производству пистолета Лебедева (ПЛ)", — сказано в сообщении. Уточняется, что сейчас завершается стадия разработки и представления оружия к приемочным испытаниям.

Агентство пишет, что для производства пистолета будут использовать новое оборудование, снижающее "влияние человеческого фактора на качество изделия".

Также агентство напоминает, что в сентябре прошлого года концерн представил новый пистолет ПЛ-15Л (компактный пистолет Лебедева), который был создан на базе полноразмерной модели ПЛ-15. Вес пистолета без патронов составил 0,72 килограмма. Емкость магазина — 14 патронов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.03.2018 11:02
- гость -

скопируйте глок и некомпосируйте людям мозги с вашими недопистолетами

0  0
6.03.2018 11:11
- гость -

Интересно, а где концерн возьмет новое оборудование, если станкостроение разрушено, а его закупки под санкциями? Разве что купит у Северной Кореи.

0  0
6.03.2018 11:16
- гость -

Не самая удачная копия ГШ-18.

0  0
6.03.2018 11:24
- гость -

Диванные эксперты проанализировали все технические нюансы, технологичсекие, политические и выдали свое заключение.

0  0
6.03.2018 11:29
Кот.Без сапог.

скопируйте глок и некомпосируйте людям мозги с вашими недопистолетами

Недомозг только и остается, что - компостировать. Он даже для "имения" не пригоден.

0  0
6.03.2018 11:55
Геноцид Эклеров

6.03.2018 11:02
- гость -
на самом большом оружейном рынке мира в разделе пистолетов Глок только четвертый, впериди него Смит и Вессон, ЗигЗауэр, Беретта. так что это не образец для копирования.

6.03.2018 11:11
- гость -
вы удивитесь, но среди оборудования концерна наряду с импортными станками и российские новейших разработок:
ОЦ, ИР-500, ИР-320, Микрон, Индекс, Трауб, Лидвелл, Диамонд, СНЦА, Ц90, СКЗА, ТАФ, ИБСЕН.

0  0
6.03.2018 12:01
Не гость

Как удивительно. все гоняются за нашим вооружением, а нас значит надо копировать зарубежные. Бред сивой кобылы.

0  0
6.03.2018 12:53
- гость -

6.03.2018 11:55
Геноцид Эклеров
вы удивитесь, но среди оборудования концерна наряду с импортными станками и российские новейших разработок:
ОЦ, ИР-500, ИР-320,
---
Серьезно? ИРки - это новейшие российские разработки? 30 лет назад они даже в СССР были не самыми новыми. А какие стойки на них сейчас используют?

0  0
6.03.2018 12:55
- гость -

6.03.2018 12:01
Не гость
Как удивительно. все гоняются за нашим вооружением
---
"Все" - это кто? Жители третьего мира? Вроде как не особо гоняются, скорее российские продавцы оружия - за ними.

0  0
6.03.2018 13:05
- гость -

6.03.2018 11:55
Геноцид Эклеров
Ой, я так на ИР-ках споткнулся, что самую-то мякотку проглядел!
Давно "Индекс, Трауб, Лидвелл, Диамонд" стали российскими разработками?

0  0
6.03.2018 13:40
- гость -

6.03.2018 11:29
Кот.Без сапог.
Недомозг только и остается, что - компостировать. Он даже для "имения" не пригоден.
---
Как хорошо ты российский Генштаб охарактеризовал - "недомозг". Nuff said.

0  0
6.03.2018 15:34
Геноцид Эклеров

6.03.2018 12:53
- гость -
6.03.2018 13:05
- гость -

для имеющих проблемы со зрением: наряду с импортными станками и российские новейших разработок... и идет перечисление и тех, и других.

что касается новейших, то используются модификации, например ИР-500ПМ1Ф4-29.


0  0
6.03.2018 15:50
- гость -

6.03.2018 15:34
Геноцид Эклеров

идет перечисление и тех, и других.
---
А зачем валить в кучу те и другие? Нравятся непонятные названия?

что касается новейших, то используются модификации, например ИР-500ПМ1Ф4-29
---
Новейшие, говоришь... Когда-то это было моей специальностью - металлорежущие станки и инструмент, продолжай рассказывать мне про новейшие разработки.
"Горизонтальный обрабатывающий центр ИР-500, ИР500ПМФ4, ИР500МФ4 производился на "Ивановском заводе тяжёлого станкостроения". Сегодня эта модель станка не производится."

0  0
6.03.2018 16:06
Геноцид Эклеров

6.03.2018 15:50
- гость -

а что-ж ушёл из народного хозяйства?
на гранты легче и проще жить?)

сегодня не производится? новость! поделись источником...

0  0
6.03.2018 16:15
- гость -

6.03.2018 16:06
Геноцид Эклеров

а что-ж ушёл из народного хозяйства?
на гранты легче и проще жить?)
---
Сам же и ответил. В гробу я видел этот завод.

сегодня не производится? новость! поделись источником.
---
Зайди на сайт ИЗТС и попробуй найти ИР-500 (любой модификации) в списке продукции. Сейчас там производят в основном станки серии ИС. Тоже не самый свежак, серия пошла в 90-е.

0  0
6.03.2018 16:21
Геноцид Эклеров

6.03.2018 16:15
- гость -
ок, сайт посмотрю.

хорошо хоть платят то?

0  0
6.03.2018 16:34
- гость -

6.03.2018 16:21
Геноцид Эклеров

хорошо хоть платят то?
---
С какой целью интересуешься? Планируешь пути отхода?

0  0
6.03.2018 16:49
Геноцид Эклеров

6.03.2018 16:34
- гость -

просто интересно.
если не хочешь, не отвечай. я из чистого любопытства.

0  0
6.03.2018 17:09
- гость -

6.03.2018 16:49
Геноцид Эклеров

Огорчу тебя: комментарии я пишу бесплатно. Зарабатываю деньги в другом месте.

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