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"Ижевский механический завод" концерна "Калашников" наладит серийное производство нового пистолета Лебедева. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр компании.

"На предприятии запущен проект по организации нового производственного участка для подготовки к серийному производству пистолета Лебедева (ПЛ)", — сказано в сообщении. Уточняется, что сейчас завершается стадия разработки и представления оружия к приемочным испытаниям.

Агентство пишет, что для производства пистолета будут использовать новое оборудование, снижающее "влияние человеческого фактора на качество изделия".

Также агентство напоминает, что в сентябре прошлого года концерн представил новый пистолет ПЛ-15Л (компактный пистолет Лебедева), который был создан на базе полноразмерной модели ПЛ-15. Вес пистолета без патронов составил 0,72 килограмма. Емкость магазина — 14 патронов.