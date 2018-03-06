Вторник, 6 Март, 21:21

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что вы планируете подарить своей женщине на 8 марта?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,5
€ 69,73
576019
-2°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Комфортная среда. Барнаул-2018Выборы президента - 2018Великий Пост-2018
Новости

Общежитие для работников культуры в Барнауле строили с нарушениями

, ИА "Амител"
Такие выводы сделала Госинспекция по Алтайскому краю

Госинспекция по Алтайскому краю нашла многочисленные нарушения при строительстве общежития для работников учреждений культуры, которое ведется за счет средств краевого бюджета. Как сообщает пресс-служба ведомства, жители ближайших домов пожаловались, что строительные работы представляют угрозу для их жизни и имущества.

Строительство общежития для работников краевых учреждений культуры на ул. Сизова, 24 началось в ноябре 2017 года. ООО "Строитель" возводит 17-этажное здание. Жители соседних домов обратились в краевую Госинспекцию с жалобами. Они сообщили об угрозе здоровью и имуществу из-за строительных работ. Специалисты по результатам проверки выяснили, что подрядчик нарушил технологию устройства фундамента. Вместо того, чтобы погружать сваи методом статического вдавливания (такая технология исключает риск повреждения соседних зданий), их забивали.

В итоге компания ООО "Строитель" должна заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Строительство общежития на 126 квартир начали по поручению главы региона в декабре прошлого года. 17-этажный жилой дом предназначен для работников ведущих краевых учреждений культуры, образования и здравоохранения. Общежитие будет располагаться по адресу: улица Сизова, 24.

Возведение дома осуществляется полностью за счет бюджета региона. Строительство планируют завершить в течение года. Ожидается, что одно-, двух- и трехкомнатные квартиры будут распределены между работниками, для которых вопрос обеспечения жильем стоит наиболее остро.

Материалы по теме


 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

6.03.2018 11:48
- гость -

смешно, штраф 100 тыс. руб.

0  0
6.03.2018 11:59
- гость -

И что, после уплаты штрафа риск разрушения исчезает?

0  0
6.03.2018 12:22
- гость -

6.03.2018 11:59
- гость -
И что, после уплаты штрафа риск разрушения исчезает?

А закон это и не интересует. Интересует только факт оплаты нарушения. Т.е. если хочешь нарушать, нарушай, только будь готов доплатить.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
21:01
Российский транспортный самолет Ан-26 разбился в Сирии, погибли 32 человека 0
20:46
Лидером российского списка Forbes вновь стал Лисин 0
20:32
Озвучены предварительные результаты расследования катастрофы Ан-148 0
20:15
Врач угрожал отрезать ногу женщине, если она не заплатит 100 тысяч рублей 0
19:46
Украина стала лидером среди импортеров крымской продукции 0
19:24
Песков опроверг информацию о том, что Путин не сам писал диссертацию 8
18:46
На Алтае мужчина обменял телефон на спиртное и обвинил друга в его краже 0
18:28
СМИ: спутницей пострадавшего от отравления Скрипаля оказалась его дочь 2
18:11
СМИ: кортеж Порошенко сбил пожилого мужчину в Киеве 1
17:53
"Нафтогаз" намерен взыскать с "Газпрома" еще 20 миллиардов долларов 0
17:40
Жозе Моуринью получит £1млн за 5 дней работы экспертом на Russia Today 1
17:28
Жителя Алтайского края осудили за незаконное хранение советской винтовки 2
17:16
СМИ опубликовали расшифровку последних переговоров пилотов Ан-148 3
17:09
"Бедный еврей" с черносливом: новый вид мороженого появился в Сибири 1
16:58
Американский сенатор назвал условия для снятия антироссийских санкций 1
16:51
Синоптики объявили штормпрогноз на Алтае из-за дождя с мокрым снегом 0
16:45
Уголовное дело возбудили после попытки вывезти с Алтая 6 тыс. противогазов 1
16:38
Водитель автобуса предстанет перед судом за наезд на женщину в Барнауле 0
16:28
СК в Москве ищет водителя, сбившего девушку из-за парковочного места 1
16:09
Лес возрастом семь тысяч лет нашли в Британии после шторма 0
15:58
Кремль ответил на обвинения в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ 3
15:46
Мать алтайского бойца попросила Трампа освободить сына из украинской тюрьмы 10
15:36
Первый канал покажет фильм "Крым" за день до выборов 8
15:29
"В историю трудно войти, но легко вляпаться": Жванецкий о времени и о себе 3
15:08
Алтайские спортсмены завоевали "золото" на чемпионате Сибири по аэробике 1
14:52
Неизвестный застрелил предпринимателя в подмосковном Одинцово 2
14:45
"Крымский" митинг пройдет в Барнауле 18 марта при участии звезд 17
14:37
Дугин призвал быть в постоянной готовности к прохождению паводка в Барнауле 0
14:23
Пьяный кемеровчанин устроил дебош в новосибирском Толмачево 3
14:14
Как не набрать лишний вес во время Великого поста? 18
14:08
Футболисты сборной России помогли алтайскому школьнику стать блогером 0
13:57
Кабмин выделил 10 млрд рублей на оснащение детских поликлиник 5
13:34
Алтайский проект по сортировке ТБО может стать одной из точек роста для СФО 15
13:25
Дороги в Рубцовске и Бийске отремонтируют по алгоритму, как в Барнауле 5
13:19
Техношоу и не только: традиционная строительная выставка пройдет в Барнауле 4
13:03
Житель Алтая заявил о пропаже 20 тысяч, которые сам потратил на алкоголь 0
13:00
"День супермена" прошел в городах Алтайского края 1
12:49
"Мы и так опорный вуз":ректор алтайского "политеха" назвал цель на 2018 год 2
12:36
Бывшего депутата АКЗС на Алтае осудили условно за махинации с недвижимостью 0
12:23
Экс-полицейский из Новосибирска получил пожизненный срок за 19 убийств 4
12:15
Депутат Госдумы прокомментировал идею объединить сибирские города 4
12:08
Озорная блондинка: снимки красавицы, представляющей Россию на "Мисc Земля" 13
11:56
Инвесторы на Дальнем Востоке будут получать кредиты под 1% 1
11:33
Министр обороны Шойгу прилетит в Алтайский край после мартовских праздников 28
11:20
Анна Якушева покинула должность начальника пресс-службы АКЗС 6
11:15
Общежитие для работников культуры в Барнауле строили с нарушениями 3
11:04
Гарсиа Маркес: что известно о писателе, ставшем классиком еще при жизни 0
10:56
Концерн "Калашников" запустит в производство новый пистолет Лебедева 19
10:40
Барнаулец стал чемпионом мира по играм в карты и выиграл 40 тысяч долларов 2
10:22
Водитель без прав погиб в Барнауле, врезавшись в дерево 13
10:16
СМИ сообщили об активности одного из ядерных реакторов в КНДР 2
10:08
Барнаул возглавил рейтинг городов, где покупают самую большую одежду 14
09:53
Какими станут Нагорный парк и Обской бульвар при поддержке барнаульцев 0
09:46
Перспективные проекты Алтая представят на форуме "Локомотивы роста" 2
09:42
Американская компания Delta полностью отказалась от прямых рейсов в Москву 6
09:34
Покусился на святое: у актрисы Фрэнсис Макдорманд украли статуэтку "Оскар" 0
09:30
"Дверис" продлевает акцию: при покупке двух дверей третья в подарок 0
09:28
Турнир по стендапу в форме выборов устроили во дворце молодежи в Барнауле 0
09:11
СМИ сообщили о планах Минкультуры пускать россиян в кино по паспортам 3
09:00
Автоцентр АЕМ официально представил марки Toyota и Lexus в Алтайском крае 7
08:54
Пентагон отказался комментировать слухи о военном ударе по Сирии 1
08:50
Весне дорогу: яркие букеты от салона флористики "Цветы любви" 1
08:41
Утро 6 марта началось в Барнауле с семибалльных пробок и аварий 0
08:30
Магия цветов доступна каждой: ТЦ "Аксиома" проведет бесплатный мастер-класс 0
08:24
Фигуристка Медведева попросила оставить в покое её и тренера 2
08:00
Как за короткое время стать специалистом по недвижимости 0
07:46
Ярких моментов было много: лучшие борцы Сибири показали силу в Барнауле 0
07:35
Как проголосовать на выборах президента 18 марта без прописки 33
07:18
Около 50 районов Алтайского края могут оказаться в зоне паводка в 2018 году 8
07:07
Даже в космосе без него никуда: что мы не знаем об аспирине 5
06:47
Ежедневник: чем запомнилось 6 марта 0
06:28
Что-то здесь не так: подборка безумных дизайнерских решений 1
06:11
От -10 до +5: какая погода будет в Алтайском крае 6 марта 0
06:02
"Лента" начала поиск персонала для новых магазинов в Барнауле 15
05:56
Орешкин рассказал о готовящемся блицсокращении количества нищих в стране 16
04:32
Минстрой предложил расширить услуги ЖКХ уходом за домашними животными 0
03:56
Объем взяток в России за год вырос почти втрое 4
02:52
Россиян предупредили об активной работе шпионов в стране 5
01:59
Средняя зарплата российских чиновников чуть подросла в 2017 году 4
00:40
Уфологи нашли на картах Google упавший неопознанный космический корабль 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.