Госинспекция по Алтайскому краю нашла многочисленные нарушения при строительстве общежития для работников учреждений культуры, которое ведется за счет средств краевого бюджета. Как сообщает пресс-служба ведомства, жители ближайших домов пожаловались, что строительные работы представляют угрозу для их жизни и имущества.

Строительство общежития для работников краевых учреждений культуры на ул. Сизова, 24 началось в ноябре 2017 года. ООО "Строитель" возводит 17-этажное здание. Жители соседних домов обратились в краевую Госинспекцию с жалобами. Они сообщили об угрозе здоровью и имуществу из-за строительных работ. Специалисты по результатам проверки выяснили, что подрядчик нарушил технологию устройства фундамента. Вместо того, чтобы погружать сваи методом статического вдавливания (такая технология исключает риск повреждения соседних зданий), их забивали.

В итоге компания ООО "Строитель" должна заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Строительство общежития на 126 квартир начали по поручению главы региона в декабре прошлого года. 17-этажный жилой дом предназначен для работников ведущих краевых учреждений культуры, образования и здравоохранения. Общежитие будет располагаться по адресу: улица Сизова, 24.

Возведение дома осуществляется полностью за счет бюджета региона. Строительство планируют завершить в течение года. Ожидается, что одно-, двух- и трехкомнатные квартиры будут распределены между работниками, для которых вопрос обеспечения жильем стоит наиболее остро.



