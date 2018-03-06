Анна Якушева покинула пост начальника пресс-службы Алтайского краевого Законодательного Собрания. Об этом она написала на своей странице в социальных сетях.
"Начинаю новый этап, интересный, полный новых встреч, идей, путешествий и приключений, задач! Безмерно благодарна всем, кто помогал мне в работе на краевое законодательное собрание в прошедшее десятилетие. Это было интересно, насыщенно и полезно", — написала Анна Якушева в Facebook.
Фото со страницы Анны Якушевой в Facebook
Как сообщила Якушева порталу Amic.ru, это было увольнение по собственному желанию. Анна отметила, что руководство пошло навстречу и с пониманием отнеслось к этому заявлению.
"Это увольнение по собственному желанию. Просто потому, что пришло время идти дальше, а эта дорога уже хорошо известна. С 2000 года не было ни одной сессии АКЗС, которую я бы пропустила без уважительной причины. С 2008 года я начала работать непосредственно на госслужбе, а с 1 марта 2011 года стала исполнять обязанности начальника отдела пресс-службы Алтайского краевого Законодательного Собрания. Это очень длительный срок, сегодня мне хочется двигаться вперед, получать новые навыки, развиваться.
В каком направлении — я еще не придумала. Предложений о работе поступает большое количество, но пока не могу определиться, хочу просто отдохнуть, а потом принять единственное правильное решение, рассказала Анна Якушева порталу Amic.ru.
Якушева возглавляла пресс-службу АКЗС с 1 марта 2011 года. В настоящий момент решение по кандидатуре исполняющего обязанности начальника пресс-службы Алтайского краевого Законодательного Собрания не принято. В приемной АКЗС Amic.ru сообщили, что с сегодняшнего дня обязанности исполняет Дмитрий Черских.
Отдел пресс-службы осуществляет информационное обеспечение деятельности краевого Законодательного Собрания посредством тесного взаимодействия со средствами массовой информации. Задача отдела — обеспечение средств массовой информации объективными и достоверными материалами о работе краевого Законодательного Собрания, его комитетов, депутатских объединений. Подготовка мероприятий для средств массовой информации (пресс-конференции, круглые столы, прямые эфиры и т.д.).
Комментарии
Это отвратительная новость! Плохая!
В косячилась, вот и попросили, с таких должностей никто сам не уходит.
Предложений о работе поступает большое количество, но пока не могу определиться
Ну вот, а вы говорите, что работу хорошую не найти. Не ту работу ищите. Надо такую, чтобы языком молотить.
Так иди молоти.
Не всякий может освещать Театр абсурда..
Сложно аппарату АКЗС без Анны Сергеевны будет, ой сложно!