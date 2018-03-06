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Анна Якушева покинула должность начальника пресс-службы АКЗС

, ИА "Амител", Татьяна Гладкова
"Я уволилась по собственному желанию", - Анна Якушева рассказала о причинах увольнения из АКЗС

Фото со страницы Анны Якушевой в facebook

Анна Якушева покинула пост начальника пресс-службы Алтайского краевого Законодательного Собрания. Об этом она написала на своей странице в социальных сетях.

"Начинаю новый этап, интересный, полный новых встреч, идей, путешествий и приключений, задач! Безмерно благодарна всем, кто помогал мне в работе на краевое законодательное собрание в прошедшее десятилетие. Это было интересно, насыщенно и полезно", — написала Анна Якушева в Facebook.

Фото со страницы Анны Якушевой в Facebook

Как сообщила Якушева порталу Amic.ru, это было увольнение по собственному желанию. Анна отметила, что руководство пошло навстречу и с пониманием отнеслось к этому заявлению.

"Это увольнение по собственному желанию. Просто потому, что пришло время идти дальше, а эта дорога уже хорошо известна. С 2000 года не было ни одной сессии АКЗС, которую я бы пропустила без уважительной причины. С 2008 года я начала работать непосредственно на госслужбе, а с 1 марта 2011 года стала исполнять обязанности начальника отдела пресс-службы Алтайского краевого Законодательного Собрания. Это очень длительный срок, сегодня мне хочется двигаться вперед, получать новые навыки, развиваться.

В каком направлении — я еще не придумала. Предложений о работе поступает большое количество, но пока не могу определиться, хочу просто отдохнуть, а потом принять единственное правильное решение, рассказала Анна Якушева порталу Amic.ru.

Якушева возглавляла пресс-службу АКЗС с 1 марта 2011 года. В настоящий момент решение по кандидатуре исполняющего обязанности начальника пресс-службы Алтайского краевого Законодательного Собрания не принято. В приемной АКЗС Amic.ru сообщили, что с сегодняшнего дня обязанности исполняет Дмитрий Черских.

Отдел пресс-службы осуществляет информационное обеспечение деятельности краевого Законодательного Собрания посредством тесного взаимодействия со средствами массовой информации. Задача отдела — обеспечение средств массовой информации объективными и достоверными материалами о работе краевого Законодательного Собрания, его комитетов, депутатских объединений. Подготовка мероприятий для средств массовой информации (пресс-конференции, круглые столы, прямые эфиры и т.д.).

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.03.2018 11:30
- гость -

Это отвратительная новость! Плохая!

0  0
6.03.2018 11:45
Гость

В косячилась, вот и попросили, с таких должностей никто сам не уходит.

0  0
6.03.2018 11:57
- гость -

Предложений о работе поступает большое количество, но пока не могу определиться


Ну вот, а вы говорите, что работу хорошую не найти. Не ту работу ищите. Надо такую, чтобы языком молотить.

0  0
6.03.2018 12:25
Последнему го

Так иди молоти.

0  0
6.03.2018 14:00
- гость -

Не всякий может освещать Театр абсурда..

0  0
6.03.2018 14:25
- гость -

Сложно аппарату АКЗС без Анны Сергеевны будет, ой сложно!

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