Анна Якушева покинула пост начальника пресс-службы Алтайского краевого Законодательного Собрания. Об этом она написала на своей странице в социальных сетях.

"Начинаю новый этап, интересный, полный новых встреч, идей, путешествий и приключений, задач! Безмерно благодарна всем, кто помогал мне в работе на краевое законодательное собрание в прошедшее десятилетие. Это было интересно, насыщенно и полезно", — написала Анна Якушева в Facebook.

Фото со страницы Анны Якушевой в Facebook

Как сообщила Якушева порталу Amic.ru, это было увольнение по собственному желанию. Анна отметила, что руководство пошло навстречу и с пониманием отнеслось к этому заявлению.

"Это увольнение по собственному желанию. Просто потому, что пришло время идти дальше, а эта дорога уже хорошо известна. С 2000 года не было ни одной сессии АКЗС, которую я бы пропустила без уважительной причины. С 2008 года я начала работать непосредственно на госслужбе, а с 1 марта 2011 года стала исполнять обязанности начальника отдела пресс-службы Алтайского краевого Законодательного Собрания. Это очень длительный срок, сегодня мне хочется двигаться вперед, получать новые навыки, развиваться.

В каком направлении — я еще не придумала. Предложений о работе поступает большое количество, но пока не могу определиться, хочу просто отдохнуть, а потом принять единственное правильное решение, рассказала Анна Якушева порталу Amic.ru.

Якушева возглавляла пресс-службу АКЗС с 1 марта 2011 года. В настоящий момент решение по кандидатуре исполняющего обязанности начальника пресс-службы Алтайского краевого Законодательного Собрания не принято. В приемной АКЗС Amic.ru сообщили, что с сегодняшнего дня обязанности исполняет Дмитрий Черских.

Отдел пресс-службы осуществляет информационное обеспечение деятельности краевого Законодательного Собрания посредством тесного взаимодействия со средствами массовой информации. Задача отдела — обеспечение средств массовой информации объективными и достоверными материалами о работе краевого Законодательного Собрания, его комитетов, депутатских объединений. Подготовка мероприятий для средств массовой информации (пресс-конференции, круглые столы, прямые эфиры и т.д.).