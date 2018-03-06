"День супермена" прошел в городах Алтайского края

В феврале при поддержке "Ростелекома" в Барнауле, Бийске и Рубцовске прошли праздничные программы "День супермена", а в барнаульских спорткомплексах — соревнования по сноуборду и детскому моно-футболу. На городских праздниках федеральный оператор озвучил имена победителей онлайн-конкурсов, проведенных в "Инстаграме", а также выставил свою команду для участия в интеллектуальной игре "Финансовый мир".

"День супермена", посвященный Дню защитника Отечества, проходил в торговых центрах краевой столицы и крупных городах. Генеральным партнером мероприятия выступили ТРЦ GALAXY, партнерами – ТЦ "Ривьера" (Бийск) и ТЦ "Радуга" (Рубцовск).

"Ростелеком" решил поощрить мужчин, ставших лучшими в конкурсе "Самый внимательный" (участники конкурса должны были максимально точно повторить движения фитнес-инструктора). В Бийске главный приз конкурса — камеру домашнего видеонаблюдения – выиграл Илья Дубовик, а в Рубцовске – Константин Конслов. Сувенирную продукцию от компании получили десятки самых активных и позитивных горожан.

На празднике были названы имена победителей онлайн-конкурса "Супергод для супермена", проведенного для подписчиков группы @rostelecom.altai в социальной сети Instagram. Так, обладателем подарочного сертификата "Год фитнеса" в Рубцовске стала Марина Богер (фитнес-клуб "Алмаз"), а в Бийске — Екатерина Бухмастова (фитнес-клуб "Апельсин"). Конкурс "Ростелекома" собрал в соцсети шесть с половиной тысяч просмотров, 1300 комментариев и более 600 участников.

В последнее воскресенье февраля в барнаульском ТРЦ GALAXY в рамках проекта повышения финансовой грамотности населения прошла интеллектуальная игра "Финансовый мир". Компания "Ростелеком" выставила на игру свою команду, которая показала глубокие знания в области финансовой грамотности и заняла в итоге второе место.

Также в феврале при поддержке "Ростелекома" в Барнауле состоялся первый чемпионат по моно-футболу для юных спортсменов. Организатором детского праздника спорта выступила секция детского футбола "Мастербол" в партнерстве с "CX News" (новости спорта Алтайского края).

На барнаульском горнолыжном комплексе "Авальман" оператор уже традиционно в партнерстве с магазином по прокату сноубордов и горных лыж "СНЕГ-boardshop" помог провести соревнования сноубордистов в дисциплине "Slopestyle". Призерам и участникам соревнований от компании были вручены ценные призы и фирменные сувениры.