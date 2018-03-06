23-летняя Дарья Картышова представит Россию на международном конкурсе красоты "Мисс Земля". Такое решение приняло жюри на конкурсе "Краса России", в котором Дарья принимала участие.

Кроме этого, девушка является обладательницей титула "Мисс Нижний Новгород".

О Даше известно, что она много лет занималась бальными танцами и своей заветной мечтой называет открытие школы танцев в родном городе.

"Мисс Земля" — один из крупнейших конкурсов красоты, который ежегодно проводится осенью на Филиппинах под эгидой ООН.

🐒🌴 Публикация от dashulika (@dashulika) Янв 12, 2018 в 9:19 PST

😽💕 Публикация от dashulika (@dashulika) Фев 13, 2016 в 5:32 PST