23-летняя Дарья Картышова представит Россию на международном конкурсе красоты "Мисс Земля". Такое решение приняло жюри на конкурсе "Краса России", в котором Дарья принимала участие.
Кроме этого, девушка является обладательницей титула "Мисс Нижний Новгород".
О Даше известно, что она много лет занималась бальными танцами и своей заветной мечтой называет открытие школы танцев в родном городе.
"Мисс Земля" — один из крупнейших конкурсов красоты, который ежегодно проводится осенью на Филиппинах под эгидой ООН.
Комментарии
Ножки хорошие, а если ещё с лица смыть макияж, то прелесть будет.
Что у нее с бровями? Хэллоуин?
Эх девчонки, кроме как барби стать - никаких других желаний нет?
легкие бабки получить продавая красоту это ли ваше призвание?
Красавица конечно, тут не поспоришь.
Толстые щиколотки и брови-"сосиски".
12:19 В слух то зачем?
Прям бузова
не завидуйте
Почти все конкурсы миссок и предназначены для продажи. Изначально задуманы "отцами-основателями". Речь, конечно, не идет о конкурсах красоты типа "Первая красавица УВД города такого-то" или "Краса Почты России". Там даже дефилировать почти голышом и принимать призывно/приемные позы не требуется. И брови -сосиски необязательны.
На Ксению Сухинову похожа
Красивая девочка. Жаль только что сделанная. Безусловно и своя красота есть, из крокодила шибко дорого такую красоту сотворить )) Но фото с куриной ж опой на лице вместо обещанного поцелуя прям все положительные впечатления испортили )))
красивая девчонка, чо вы)
и с бровями норм.
красивая девчонка, чо вы)
и с бровями норм.
Дай целюлитным корягам яд слить
А че у них все время рот полуоткрыт