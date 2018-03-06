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Возможность субсидирования процентной ставки по кредитам для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток в ДФО рассмотрят в российском правительстве. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ТАСС.

По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, предполагается выдавать однопроцентные кредиты.

"Мы подготовили проект постановления правительства, которое сейчас проходит согласование. Будем работать над тем, чтобы оно было принято в ближайшее время и чтобы у нас появилась возможность запустить этот механизм со следующего года", — цитирует издание его слова.

Галушка отметил, что субсидия будет выделена из федерального бюджета. Ею смогут воспользоваться представители приоритетных отраслей экономики.

Также отмечается, что благодаря выделению дальневосточных разделов в 29 государственных программах регионы Дальнего Востока получат 602 миллиарда рублей.

ТАСС добавляет, что, согласно данным Минвостокразвития, в прошлом году получателями дальневосточного гектара было оформлено 24 кредита на сумму 4,5 миллиона рублей. Специалисты считают, что для увеличения спроса подход нужно совершенствовать.