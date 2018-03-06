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Депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин прокомментировал идею врио главы Новосибирской области Андрея Травникова создать общую экономическую зону из ряда городов Сибири.

Выступая на форуме "Социально-экономическое партнерство — 2018", Травников предложил создать сибирскую конурбацию, объединяющую Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Томск и Барнаул.

Депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин не поддержал данную идею, сославшись на то, что объединение в общую экономическую зону "требует высочайшего уровня связности пространства".

"Транспорт, инфраструктура, управление — все должно работать как один компактный механизм. А сейчас Сибирь — это очень разные регионы. Внутри каждого из них имеет смысл развивать агломерации. Например, наш Новокузнецк и ближайшие к нему города. Можно обсуждать агломерационные процессы между Новокузнецком и Кемерово. Но вот между Кемерово и Новосибирском или Томском — уже вряд ли. В таком объединении просто нет необходимости для Кузбасса. У нас вполне самодостаточный регион", — приводит слова Андрея Горелкина ИА REGNUM.

Отметим, что "конурбация" — это агломерация, объединяющая несколько крупных и примерно равнозначных городов в радиусе 300 километров друг от друга. О том, что такое объединение возможно на территории Сибирского федерального округа, ещё в 2016 году говорил руководитель Российского института градостроительства и инвестиционного развития Михаил Грудинин. По его словам, возможны также следующие территориальные объединения: Уральская (вокруг Екатеринбурга), Южная (Краснодар — Ростов-на-Дону), конурбация Самара — Тольятти.