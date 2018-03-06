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Суд в Барнауле вынес обвинительный приговор по делу бывшего депутата Алтайского Заксобрания, экс-руководителя барнаульской ячейки ЛДПР Алексея Кушнарева, который обвинялся в незаконной продаже домов в поселке Лесной, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"Бывший депутат АКЗС Алексей Кушнарев признан виновным в предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. От незаконной предпринимательской деятельности Кушнарев получил более 123 миллионов рублей. Суд назначил 3,3 года лишения свободы условно с выплатой штрафа в 50 тысяч рублей, частично удовлетворен гражданский иск прокурора на 109 млн рублей в пользу государства", — говорится в сообщении ведомства.

Следователям удалось добыть все необходимые доказательства причастности бывшего депутата к преступлениям. Так, Кушнарев, желая создать себе положительный имидж как депутата, не связанного с бизнесом, при этом фактически являясь распорядителем недвижимого имущества, решил незаконно продать объекты от имени подконтрольных и подотчетных ему лиц. С августа 2012 по июль 2016 года без госрегистрации в налоговой службе он реализовал по договорам купли-продажи 142 объекта недвижимости — земельных участков и жилых домов в поселке Лесной города Барнаула.