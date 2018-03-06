Традиционная строительная выставка пройдет в Барнауле в 2018 году с 16 по 18 мая. Место проведения — Дворец спорта и прилегающая к нему территория, сообщает журнал "Алтайская стройка".

Организаторы обещают продемонстрировать посетителям новые материалы и технологии в сфере строительства. В рамках выставки пройдут мастер-классы по различным строительным тематикам.

Тематика выставки, как всегда, будет весьма разнообразной: домостроение, архитектура и проектирование, техника и оборудование для строительных работ, дизайн помещений, предметы интерьера и многое другое.

Также в рамках выставки состоится и техношоу — конкурс профессионального мастерства экскаваторщиков, презентации новой строительной техники и другое.