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В Новосибирске 52-летний экс-полицейский Евгений Чуплинский получил пожизненный срок за убийство 19 женщин и кражу. Об этом пишет Life, ссылаясь на СКР.
Отмечается, что ранее суд присяжных признал мужчину виновным в убийстве 19 женщин в период с 1998 по 2005 год. По данным следствия, мужчина знакомился с женщинами, предлагал им провести вместе время, а после получения согласия увозил в лес, убивал и расчленял.
Подчеркивается, что также суд постановил взыскать с Чуплинского по 1 миллиону рублей заявившим иски потерпевшим.
Комментарии
Миллиционер? От слова "миллион"?
страшно когда убийцы и насильники служат в органах порядка, очень это нехороший показатель
он внешне похож на актера из фильма "бесславные ублюдки" Кристофа Вальца
А кто их таких сделал достойными.?