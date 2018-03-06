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Полицейские Угловского района раскрыли пропажу 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отмечается, что ранее в полицию с заявлением о пропаже 20 тысяч рублей обратился местный житель. В хищении мужчина подозревал свою сожительницу.

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что большую часть денег пара потратила вместе. Они покупали алкоголь. При этом имело место и правонарушение: предварительно установлено, что сожительница без разрешения мужчины взяла тысячу рублей.

Отмечается, что по факту мелкого хищения было возбуждено административное делопроизводство.