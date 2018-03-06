Алтайский проект по сортировке ТБО может стать локомотивом роста для СФО, считает координатор проекта "Единой России" "Локомотивы роста" в Алтайском крае, депутат Госдумы Виктор Зобнев. Этот вопрос обсуждают на форуме "Локомотивы роста" в Иркутске во вторник, 6 марта.

"Сегодня мы начинаем большую работу по реализации тех задач, которые обозначил президент России Владимир Путин в своем послании. Мы должны принять самое активное участие в разработке стратегии пространственного развития и ее реализации", – сказал на открытии форума руководитель Межрегионального координационного совета партии "Единая Россия" по СФО Виктор Зубарев.

Он выразил надежду на то, что представленные на форуме проекты станут новыми точками социального и экономического роста для Сибири.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, участие в форуме принимают промышленники и ученые со всей Сибири. Они представляют на нем перспективные инновационные и промышленные проекты. Алтайский край презентовал на форуме разработки компании "Си-Сорт", занимающейся производством оптического оборудования для различных отраслей промышленности, и ряда других компаний.

Разработка "Си-Сорт" по сортировке твердых бытовых отходов, по мнению Виктора Зобнева, может стать локомотивом роста.

"Сейчас по вопросу обращения с твердыми бытовыми отходами мы находимся где-то на уровне 90-х годов. Мы, думая о будущем, решили сделать оборудование, которое станет сердцем мусороперерабатывающих заводов. Сейчас мусор сортируется вручную, но это неэффективно. Аппарат определяет, какие в мусоре находятся составляющие (например, бумага или пластик) с помощью инфракрасного спектра, и сортирует", — пояснил директор компании "Си-Сорт" Максим Савинков.

Он уточнил, что предприятия-лидеры отправляют на переработку до 60% отходов.

По мнению Максима Савинкова, регионы Сибири могли бы включиться в технологическую цепочку. Координатор партийного проекта "Локомотивы роста" Денис Кравченко солидарен с этим мнением. Он считает, что регионам Сибири нужно объединяться вокруг промышленных проектов, продумывать перспективы совместной реализации.