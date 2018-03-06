Вторник, 6 Март, 21:19

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что вы планируете подарить своей женщине на 8 марта?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,5
€ 69,73
576019
-2°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Комфортная среда. Барнаул-2018Выборы президента - 2018Великий Пост-2018
Новости

Алтайский проект по сортировке ТБО может стать одной из точек роста для СФО

, ИА "Амител"
Такое мнение высказал депутат Госдумы Виктор Зобнев на форуме "Единой России"

Фото: altai-ter.er.ru

Алтайский проект по сортировке ТБО может стать локомотивом роста для СФО, считает координатор проекта "Единой России" "Локомотивы роста" в Алтайском крае, депутат Госдумы Виктор Зобнев. Этот вопрос обсуждают на форуме "Локомотивы роста" в Иркутске во вторник, 6 марта.

"Сегодня мы начинаем большую работу по реализации тех задач, которые обозначил президент России Владимир Путин в своем послании. Мы должны принять самое активное участие в разработке стратегии пространственного развития и ее реализации", – сказал на открытии форума руководитель Межрегионального координационного совета партии "Единая Россия" по СФО Виктор Зубарев.

Он выразил надежду на то, что представленные на форуме проекты станут новыми точками социального и экономического роста для Сибири.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, участие в форуме принимают промышленники и ученые со всей Сибири. Они представляют на нем перспективные инновационные и промышленные проекты. Алтайский край презентовал на форуме разработки компании "Си-Сорт", занимающейся производством оптического оборудования для различных отраслей промышленности, и ряда других компаний.

Разработка "Си-Сорт" по сортировке твердых бытовых отходов, по мнению Виктора Зобнева, может стать локомотивом роста.

"Сейчас по вопросу обращения с твердыми бытовыми отходами мы находимся где-то на уровне 90-х годов. Мы, думая о будущем, решили сделать оборудование, которое станет сердцем мусороперерабатывающих заводов. Сейчас мусор сортируется вручную, но это неэффективно. Аппарат определяет, какие в мусоре находятся составляющие (например, бумага или пластик) с помощью инфракрасного спектра, и сортирует", — пояснил директор компании "Си-Сорт" Максим Савинков.

Он уточнил, что предприятия-лидеры отправляют на переработку до 60% отходов.

По мнению Максима Савинкова, регионы Сибири могли бы включиться в технологическую цепочку. Координатор партийного проекта "Локомотивы роста" Денис Кравченко солидарен с этим мнением. Он считает, что регионам Сибири нужно объединяться вокруг промышленных проектов, продумывать перспективы совместной реализации.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

6.03.2018 13:39
Димон

Согласен!!

0  0
6.03.2018 13:40
Ольга Алексеевна

Реально нужно объединяться нашими сибирскими регионами и начинать действовать.

0  0
6.03.2018 13:41
Иришка

Да,это очень важный проект как для нашего региона так и для всех других..

0  0
6.03.2018 13:47
- гость -

Сортировка мусора это одна из тех задач, которые обозначил президент России Владимир Путин в своем послании.

0  0
6.03.2018 14:28
- гость -

Алтайский проект по сортировке ТБО может стать локомотивом роста для РФ

0  0
6.03.2018 14:34
Студент

Хорошая идея. Уверен она очень поможет нашему краю.

0  0
6.03.2018 14:43
- гость -

Для того, чтобы стать Локомотивом, нужно увеличивать количество мусора, подлежащего сортировке. А как это сделать в условиях спада покупательского спроса?

0  0
6.03.2018 14:44
- гость -

Значит нужно увеличить покупательский спрос.

0  0
6.03.2018 15:14
Геноцид Эклеров

дожили... субрегиональный полигон ТБО - локомотив роста экономики федерального округа... мдя...

0  0
6.03.2018 15:23
- гость -

6.03.2018 15:14
Геноцид Эклеров

Так любое производство, кроме производства мусора, в нынешних условиях невыгодно. Так что будущее государства вижу в только в увеличении мощности полигонов ТБО и строительстве мусороперерабатывающих и мусоросжигающих заводов - реальном драйвере экономики современной России! И производство ядерных двигателей для атмосферных ракет!

0  0
6.03.2018 15:33
Filin

Заводом по переработке мусора нас стращали аж с начала девяностых...

0  0
6.03.2018 15:43
- гость -

6.03.2018 15:33
Filin

Тогда этого не было в послании президента

0  0
6.03.2018 15:44
Геноцид Эклеров

6.03.2018 15:23
- гость -
абсолютно не согласен.
"Рикор Электроникс" сообщило о завершении строительства линии под серийное производство материнских серверных плат. В обновление производства вложено около 200 млн рублей. Запуск линии запланирован на апрель 2018 года. В сообщении представителей предприятия говорится, что речь идет о линии SMD-монтажа под серийное производство особо сложных материнских плат для целого ряда востребованных на рынке серверов. Готовая продукция данного производства, по словам представителей завода, сопоставима по качеству с аналогами таких компаний, как Supermicro, Huawei, Inspur, Asus и др.


один лишь пример.
просто где-то работают, а в Барнауле сопли жуют.

0  0
6.03.2018 16:05
- гость -

6.03.2018 15:44
Геноцид Эклеров

Т.Е. благодаря обнищанию и снижению стоимости рабочей силы в России, "Рикор Электроникс" выгоднее построить завод здесь, а не в Китае? И это хорошо?

0  0
6.03.2018 16:14
Геноцид Эклеров

6.03.2018 16:05
- гость -
вы определитесь: невыгодно ныне заниматься производством в России или выгодно)
ей Богу, как флюгер)

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
21:01
Российский транспортный самолет Ан-26 разбился в Сирии, погибли 32 человека 0
20:46
Лидером российского списка Forbes вновь стал Лисин 0
20:32
Озвучены предварительные результаты расследования катастрофы Ан-148 0
20:15
Врач угрожал отрезать ногу женщине, если она не заплатит 100 тысяч рублей 0
19:46
Украина стала лидером среди импортеров крымской продукции 0
19:24
Песков опроверг информацию о том, что Путин не сам писал диссертацию 8
18:46
На Алтае мужчина обменял телефон на спиртное и обвинил друга в его краже 0
18:28
СМИ: спутницей пострадавшего от отравления Скрипаля оказалась его дочь 2
18:11
СМИ: кортеж Порошенко сбил пожилого мужчину в Киеве 1
17:53
"Нафтогаз" намерен взыскать с "Газпрома" еще 20 миллиардов долларов 0
17:40
Жозе Моуринью получит £1млн за 5 дней работы экспертом на Russia Today 1
17:28
Жителя Алтайского края осудили за незаконное хранение советской винтовки 2
17:16
СМИ опубликовали расшифровку последних переговоров пилотов Ан-148 3
17:09
"Бедный еврей" с черносливом: новый вид мороженого появился в Сибири 1
16:58
Американский сенатор назвал условия для снятия антироссийских санкций 1
16:51
Синоптики объявили штормпрогноз на Алтае из-за дождя с мокрым снегом 0
16:45
Уголовное дело возбудили после попытки вывезти с Алтая 6 тыс. противогазов 1
16:38
Водитель автобуса предстанет перед судом за наезд на женщину в Барнауле 0
16:28
СК в Москве ищет водителя, сбившего девушку из-за парковочного места 1
16:09
Лес возрастом семь тысяч лет нашли в Британии после шторма 0
15:58
Кремль ответил на обвинения в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ 3
15:46
Мать алтайского бойца попросила Трампа освободить сына из украинской тюрьмы 10
15:36
Первый канал покажет фильм "Крым" за день до выборов 8
15:29
"В историю трудно войти, но легко вляпаться": Жванецкий о времени и о себе 3
15:08
Алтайские спортсмены завоевали "золото" на чемпионате Сибири по аэробике 1
14:52
Неизвестный застрелил предпринимателя в подмосковном Одинцово 2
14:45
"Крымский" митинг пройдет в Барнауле 18 марта при участии звезд 17
14:37
Дугин призвал быть в постоянной готовности к прохождению паводка в Барнауле 0
14:23
Пьяный кемеровчанин устроил дебош в новосибирском Толмачево 3
14:14
Как не набрать лишний вес во время Великого поста? 18
14:08
Футболисты сборной России помогли алтайскому школьнику стать блогером 0
13:57
Кабмин выделил 10 млрд рублей на оснащение детских поликлиник 5
13:34
Алтайский проект по сортировке ТБО может стать одной из точек роста для СФО 15
13:25
Дороги в Рубцовске и Бийске отремонтируют по алгоритму, как в Барнауле 5
13:19
Техношоу и не только: традиционная строительная выставка пройдет в Барнауле 4
13:03
Житель Алтая заявил о пропаже 20 тысяч, которые сам потратил на алкоголь 0
13:00
"День супермена" прошел в городах Алтайского края 1
12:49
"Мы и так опорный вуз":ректор алтайского "политеха" назвал цель на 2018 год 2
12:36
Бывшего депутата АКЗС на Алтае осудили условно за махинации с недвижимостью 0
12:23
Экс-полицейский из Новосибирска получил пожизненный срок за 19 убийств 4
12:15
Депутат Госдумы прокомментировал идею объединить сибирские города 4
12:08
Озорная блондинка: снимки красавицы, представляющей Россию на "Мисc Земля" 13
11:56
Инвесторы на Дальнем Востоке будут получать кредиты под 1% 1
11:33
Министр обороны Шойгу прилетит в Алтайский край после мартовских праздников 28
11:20
Анна Якушева покинула должность начальника пресс-службы АКЗС 6
11:15
Общежитие для работников культуры в Барнауле строили с нарушениями 3
11:04
Гарсиа Маркес: что известно о писателе, ставшем классиком еще при жизни 0
10:56
Концерн "Калашников" запустит в производство новый пистолет Лебедева 19
10:40
Барнаулец стал чемпионом мира по играм в карты и выиграл 40 тысяч долларов 2
10:22
Водитель без прав погиб в Барнауле, врезавшись в дерево 13
10:16
СМИ сообщили об активности одного из ядерных реакторов в КНДР 2
10:08
Барнаул возглавил рейтинг городов, где покупают самую большую одежду 14
09:53
Какими станут Нагорный парк и Обской бульвар при поддержке барнаульцев 0
09:46
Перспективные проекты Алтая представят на форуме "Локомотивы роста" 2
09:42
Американская компания Delta полностью отказалась от прямых рейсов в Москву 6
09:34
Покусился на святое: у актрисы Фрэнсис Макдорманд украли статуэтку "Оскар" 0
09:30
"Дверис" продлевает акцию: при покупке двух дверей третья в подарок 0
09:28
Турнир по стендапу в форме выборов устроили во дворце молодежи в Барнауле 0
09:11
СМИ сообщили о планах Минкультуры пускать россиян в кино по паспортам 3
09:00
Автоцентр АЕМ официально представил марки Toyota и Lexus в Алтайском крае 7
08:54
Пентагон отказался комментировать слухи о военном ударе по Сирии 1
08:50
Весне дорогу: яркие букеты от салона флористики "Цветы любви" 1
08:41
Утро 6 марта началось в Барнауле с семибалльных пробок и аварий 0
08:30
Магия цветов доступна каждой: ТЦ "Аксиома" проведет бесплатный мастер-класс 0
08:24
Фигуристка Медведева попросила оставить в покое её и тренера 2
08:00
Как за короткое время стать специалистом по недвижимости 0
07:46
Ярких моментов было много: лучшие борцы Сибири показали силу в Барнауле 0
07:35
Как проголосовать на выборах президента 18 марта без прописки 33
07:18
Около 50 районов Алтайского края могут оказаться в зоне паводка в 2018 году 8
07:07
Даже в космосе без него никуда: что мы не знаем об аспирине 5
06:47
Ежедневник: чем запомнилось 6 марта 0
06:28
Что-то здесь не так: подборка безумных дизайнерских решений 1
06:11
От -10 до +5: какая погода будет в Алтайском крае 6 марта 0
06:02
"Лента" начала поиск персонала для новых магазинов в Барнауле 15
05:56
Орешкин рассказал о готовящемся блицсокращении количества нищих в стране 16
04:32
Минстрой предложил расширить услуги ЖКХ уходом за домашними животными 0
03:56
Объем взяток в России за год вырос почти втрое 4
02:52
Россиян предупредили об активной работе шпионов в стране 5
01:59
Средняя зарплата российских чиновников чуть подросла в 2017 году 4
00:40
Уфологи нашли на картах Google упавший неопознанный космический корабль 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.