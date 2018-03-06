Алтайский проект по сортировке ТБО может стать локомотивом роста для СФО, считает координатор проекта "Единой России" "Локомотивы роста" в Алтайском крае, депутат Госдумы Виктор Зобнев. Этот вопрос обсуждают на форуме "Локомотивы роста" в Иркутске во вторник, 6 марта.
"Сегодня мы начинаем большую работу по реализации тех задач, которые обозначил президент России Владимир Путин в своем послании. Мы должны принять самое активное участие в разработке стратегии пространственного развития и ее реализации", – сказал на открытии форума руководитель Межрегионального координационного совета партии "Единая Россия" по СФО Виктор Зубарев.
Он выразил надежду на то, что представленные на форуме проекты станут новыми точками социального и экономического роста для Сибири.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, участие в форуме принимают промышленники и ученые со всей Сибири. Они представляют на нем перспективные инновационные и промышленные проекты. Алтайский край презентовал на форуме разработки компании "Си-Сорт", занимающейся производством оптического оборудования для различных отраслей промышленности, и ряда других компаний.
Разработка "Си-Сорт" по сортировке твердых бытовых отходов, по мнению Виктора Зобнева, может стать локомотивом роста.
"Сейчас по вопросу обращения с твердыми бытовыми отходами мы находимся где-то на уровне 90-х годов. Мы, думая о будущем, решили сделать оборудование, которое станет сердцем мусороперерабатывающих заводов. Сейчас мусор сортируется вручную, но это неэффективно. Аппарат определяет, какие в мусоре находятся составляющие (например, бумага или пластик) с помощью инфракрасного спектра, и сортирует", — пояснил директор компании "Си-Сорт" Максим Савинков.
Он уточнил, что предприятия-лидеры отправляют на переработку до 60% отходов.
По мнению Максима Савинкова, регионы Сибири могли бы включиться в технологическую цепочку. Координатор партийного проекта "Локомотивы роста" Денис Кравченко солидарен с этим мнением. Он считает, что регионам Сибири нужно объединяться вокруг промышленных проектов, продумывать перспективы совместной реализации.
Комментарии
Согласен!!
Реально нужно объединяться нашими сибирскими регионами и начинать действовать.
Да,это очень важный проект как для нашего региона так и для всех других..
Сортировка мусора это одна из тех задач, которые обозначил президент России Владимир Путин в своем послании.
Алтайский проект по сортировке ТБО может стать локомотивом роста для РФ
Хорошая идея. Уверен она очень поможет нашему краю.
Для того, чтобы стать Локомотивом, нужно увеличивать количество мусора, подлежащего сортировке. А как это сделать в условиях спада покупательского спроса?
Значит нужно увеличить покупательский спрос.
дожили... субрегиональный полигон ТБО - локомотив роста экономики федерального округа... мдя...
6.03.2018 15:14
Геноцид Эклеров
Так любое производство, кроме производства мусора, в нынешних условиях невыгодно. Так что будущее государства вижу в только в увеличении мощности полигонов ТБО и строительстве мусороперерабатывающих и мусоросжигающих заводов - реальном драйвере экономики современной России! И производство ядерных двигателей для атмосферных ракет!
Заводом по переработке мусора нас стращали аж с начала девяностых...
6.03.2018 15:33
Filin
Тогда этого не было в послании президента
6.03.2018 15:23
- гость -
абсолютно не согласен.
"Рикор Электроникс" сообщило о завершении строительства линии под серийное производство материнских серверных плат. В обновление производства вложено около 200 млн рублей. Запуск линии запланирован на апрель 2018 года. В сообщении представителей предприятия говорится, что речь идет о линии SMD-монтажа под серийное производство особо сложных материнских плат для целого ряда востребованных на рынке серверов. Готовая продукция данного производства, по словам представителей завода, сопоставима по качеству с аналогами таких компаний, как Supermicro, Huawei, Inspur, Asus и др.
один лишь пример.
просто где-то работают, а в Барнауле сопли жуют.
6.03.2018 15:44
Геноцид Эклеров
Т.Е. благодаря обнищанию и снижению стоимости рабочей силы в России, "Рикор Электроникс" выгоднее построить завод здесь, а не в Китае? И это хорошо?
6.03.2018 16:05
- гость -
вы определитесь: невыгодно ныне заниматься производством в России или выгодно)
ей Богу, как флюгер)