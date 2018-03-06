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Дороги Рубцовска и Бийска будут ремонтировать по примеру Барнаула и программы "Безопасные и качественные дороги". Как сообщает "Алтайавтодор", планируется организовать Бийскую и Рубцовскую агломерации, которые будут учитывать пригородные перевозки. Будет разработана комплексная схема организации дорожного движения. По результатам работы планируется снизить число мест концентрации ДТП и улучшить качество и безопасность дорог.

"Необходимая методическая поддержка администраций муниципальных образований министерством обеспечена – как в части проектного управления, так и в области разработки документов транспортного планирования", — отметил заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Отметим, что данная инициатива принадлежит губернатору Алтайского края Александру Карлину. 22 февраля на заседании правительства он покритиковал заместителей за то, что они не используют отработанные федеральные проекты и не применяют их в регионе. Он призвал правительство работать по разработанной Минтрансом схеме ремонта дорог и в Алтайском крае.

В частности, алгоритмы работы по приоритетным проектам, сформированные на федеральном уровне, должны стать образцом для каждого муниципального образования. В качестве примера Александр Карлин привел работу по реализации приоритетного направления "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле и предложил опробовать ее в Бийске и Рубцовске. Тогда губернатор попросил Минстройтранс и лично Дмитрия Коровина заняться реализацией этой идеи. Спустя две недели ведомство уже сообщило о конкретных решениях.