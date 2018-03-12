Любите посещать Горный Алтай и наслаждаться его неповторимой атмосферой и природной красотой? Тогда вы наверняка знаете о том, что эти земли обладают сильной энергетикой и свойственной только этим местам харизмой. Особенно это ощущается при посещении священных земель республики. Можно убедиться в этом лично, приехав в Каракольский этноприродный парк "Уч-Энмек". Это особо охраняемая природная территория, расположенная на 618 км Чуйского тракта в Онгудайском районе Республики Алтай. Общая площадь парка составляет более 60,5 тысяч га.

Созданный изначально в 1998 году как Каракольский этнокультурный парк "Уч Энмек" муниципального уровня, в 2001 году Постановлением Правительства Республики Алтай стал Каракольским этноприродным парком "Уч Энмек" регионального статуса. Сегодня, совместными усилиями местного сообщества и государства, парк представляет собой достаточно обустроенную, с точки зрения рекреации, территорию с множеством культурно-исторических памятников разных времен и священных для алтайцев мест. Кроме того, семь лет назад к нему было присоединена территория парка "Аргут", что в 90 км к югу от Онгудая. Парк находится в Каракольской долине, где расположены села Бичикту-Боом, Боочи и Кулада.

Парк "Уч-Энмек" (в переводе с алтайского означает "три темени", а точнее, "три теменных родничка") получил свое название благодаря одноименной священной горе с тремя вершинами, самая высокая из которых достигает 2821 метров. Гора священна для алтайцев, по верованиях которых, эта гора выполняет функцию "пуповины" планетарного организма. Благодаря древним ледникам, в ее долинах образовано множество озер, представляющей собой многоступенчатый каскад. В верховьях реки Ару Кем ("чистое озеро") находится священное для местного населения одноименное живописное озеро на высоте примерно 1300-1400 м, в диаметре около 150-200 м. Отсюда открывается невероятная панорама на Теректинский хребет и на одну из вершин горы Уч-Энмек.

Территории парка "Уч-Энмек" богата археологическими памятниками (историки насчитывают более пяти тысяч), которые расположены в долинах рек, на склонах гор – курганные захоронения, каменные стелы, наскальные рисунки и т.д. Здесь сохранились следы древнейших культур – афанасьевской, каракольской, скифской, тюркской (от 3 тысяч лет до н.э. до 6-8 века н.э.) и даже каменного века. Напротив впадения реки Каракол в Урсул расположен курганный могильник "Усть-Каракол", который также является объектом культурного наследия. Особенность этого памятника в том, что в них были обнаружены редкие для Алтая цветные рисунки "солнцеголовых" людей, которое подтверждается топонимикой долины: Каракол с протоязыка переводится как "жилище солнечных богов".

Еще одна достопримечательность – каменное изваяние "Кезер Таш" ("Каменный рыцарь"), оно установлено на въезде в долину в трех километрах от поворота с асфальтовой дороги. Тысячелетия назад отсюда ушли кочевые племена, установив своих "рыцарей", которые в советские времена были вывезены археологами из долины, несмотря на недовольство коренных алтайцев. И этот "Кезер Таш" поставлен их сегодняшними современниками, продолжая древнюю традицию своих предков, тем самым соединяя поколения и их историю.

Каракольский этноприродный парк "Уч-Энмек" создан с целью сохранения природного и историко-культурного наследия коренного населения Горного Алтая. Благодаря действиям сотрудников парка, оберегается и сохраняется самобытная культура и традиции алтайцев и старообрядцев, а также развивается духовно-экологический (паломнический, ноосферный), научный и оздоровительный туризм в этих священных местах.

На территории парка "Уч-Энмек" действуют обязательные правила: поддерживать чистоту и порядок, не вредить природе, ценить и уважать самобытную культуру коренного населения, почитать священное пространство, а также максимально соблюдать права дикой природы, растений и животных.

Эти места завораживают своим величием и красотой. Парк "Уч-Энмек" можно назвать настоящим национальным достоянием. Нахождение туристических групп на его территории регулируется дирекцией Парка и возможно только в сопровождении гида. Никогда прежде не бывали здесь? Хотите почувствовать умиротворение и покой, наслаждаясь красотой этих мест, окунаясь в историю алтайского народа и в пространство Священной долины, понять смысл и ценность знания Ведов? Комплекс петроглифов возле села Бичикту-Бом, священное озеро Ару-Кем, гора Уч-Энмек, Башадарский сакральный комплекс, находки из которого хранятся в Государственном Эрмитаже и Государственном историческом музее – лишь часть тех природных богатств, расположенных на территории парка. Кроме того, это чистейший "звенящий" воздух, особенная атмосфера, разнообразный растительный мир — многовековые кедры, можжевельник, эдельвейс, ягоды, многие виды редких растений. Также здесь можно встретить многих животных, в том числе краснокнижных. Сама природа много веков назад создала все это великолепие, которым мы можем восторгаться и по сей день.

Информационный центр и база "Уч-Энмек":

Сайт: www.uchenmek.ru

Эл.почта: info@uchenmek.ru - по общим вопросам;

zayavki@uchenmek.ru - по вопросам бронирования гостиницы, туров, экскурсий.

Визит центр: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол

тел.: 8-913-694-2838