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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил выделение в текущем году из резервного фонда правительства страны 10 миллиардов рублей на дооснащение в регионах детских поликлиник и отделений медицинскими изделиями. Соответствующие распоряжение и постановление опубликованы во вторник, 6 марта, на сайте кабмина, пишет ТАСС.
"В соответствии с поручением президента России предусматривается разработка ведомственной целевой программы "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций". На реализацию данной программы в 2018-2020 годах планируется выделить из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 30 млрд рублей (по 10 млрд рублей ежегодно)", — цитирует агентство сообщение.
В сопроводительной записке сказано, что в текущем году на данные цели будет выделено 10 млрд рублей бюджетных ассигнований из резервного фонда российского правительства. Также документ утверждает распределение этих субсидий между бюджетами субъектов страны.
В свою очередь, опубликованным на сайте кабмина постановлением госпрограмма "Развитие здравоохранения" дополнена правилами предоставления и распределения в текущем году субсидий из федерального бюджета на софинансирование региональных госпрограмм по развитию материально-технической базы детских больниц. Документ определяет показатели результативности использования субсидии — снижение младенческой и детской смертности.
Подписанные документы внесены Минздравом РФ во исполнение поручений главы российского государства Владимира Путина по итогам прошедшего в ноябре прошлого года заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
Комментарии
10 млрд рублей на дооснащение в регионах детских поликлиник и отделений медицинскими изделиями
надеюсь это будут не изделия №2...
странные эти руководители страны...ну, хорошо, доукомплектуете вы самыми наисовременнейшими аппаратами все детские поликлиники...вопрос-то в другом- КТО? будет работать за эти деньги, что государство милостиво выдаёт, гордо именуя это "зарплата"???? откуда возьмутся кадры? в нашей школе некому работать, все учителя в 2 смены..некому принимать первые классы, просто нет, а чем заманить учителя в школу- 11 тысяч за одну смену, но в отчётах гордо фигурирует 28 тысяч (средняя), а это 2 смены и надомник...дома кошка перестала узнавать уже
Да это же полный бред, пыль в глаза людям перед выборами. Ни чего нет. Денег нет но вы держитесь!
Даже если и так-это такие копейки! На содержание одной фракции например (ЛДПР) из гос.бюджета выделяется 1 миллиард в год! Прочувствуйте!!!
6.03.2018 14:08
гость
тут, вообще-то , при здравоохранение, а не про образование.
6.03.2018 14:28
Гость
ваша безграмотность поражает воображение.