Футболисты сборной России помогли исполнить мечту трем тысячам детей из России, в том числе школьнику из Алтайского края, которому они подарили видеокамеру в рамках проекта "Детские мечты".

11-летний Артем Пожидаев из села Петропавловское Алтайского края очень любит играть в футбол, но по состоянию здоровья врачи запретили ему заниматься в футбольной секции. Как сообщили организаторы проекта, мальчик ходит со слуховым аппаратом, ему нельзя травмировать голову. Артем мечтает стать видеоблогером и обратился с просьбой подарить ему камеру.

"Моя мечта – стать видеоблогером. Я бы снимал какие-то смешные моменты из жизни или, наоборот, какие-то полезные темы. А еще мне очень нравится проводить какие-нибудь опыты, их я тоже бы показывал в своем блоге. Тогда у меня появится еще больше друзей. И, может быть, мой блог будут смотреть дети, которым не с кем общаться, у которых нет друзей, а родители заняты на работе", — сказал Артем.

Футболисты сборной не могли обойти вниманием такое трогательное письмо и исполнили мечту Артема. Из 3000 участников мальчик попал в число 121 финалиста и получил свой подарок от сборной – видеокамеру. Также братья Алексей и Антон Миранчуки записали видеообращение к мальчику.