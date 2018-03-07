На сайте Верхнеобского территориального управления настоящая сводка с фронтов. То в Омской области браконьеров выловили, то в Кемеровской, то в Новосибирской, то на Алтае. Инспекторы, не щадя сил, борются с нарушителями. Только в Новосибирской области, по данным сайта ведомства, за три квартала 2017 года было возбуждено 41 уголовное дело. Похвальная бдительность.

За незаконную добычу водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба предусмотрена уголовная ответственность. Санкциями статьи 256 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 000 до 500 000 рублей либо исправительных работ до 2 лет или лишения свободы на такой же срок. При совершении правонарушений по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба с использованием служебного положения предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 1 млн рублей либо лишения свободы от 2 до 5 лет, комментируют сотрудники Новосибирского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания ВТУ Росрыболовства.

Только знают ли сами инспекторы Верхнеобского территориального управления Росрыболовства, что трудятся под руководством человека, в адрес которого звучит немало упреков и критики. Причем вся информация о нарушениях руководителя Верхнеобского ТУ Росрыболовства Владимира Султанова – не тайна за семью печатями. Для того, чтобы узнать эту информацию, помимо сайта самого ведомства, мы использовали материалы с электронного ресурса прокуратуры, которая довольно часто находила прегрешения в деятельности "рыбного" чиновника. Кстати, однажды с жалобой на Султанова обратились даже к Владимиру Путину. Но обо всем по порядку.

Вместо предисловия

Карьера Владимира Султанова развивалась поступательно. Он родился и вырос в Астрахани, где окончил технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности "Ихтиология и рыбоводство". Затем вся дальнейшая судьба Султанова оказалась неразрывно связана с Новосибирском. Здесь он почти 40 лет проработал в Верхнеобском бассейновом управлении по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства. Позднее эта структура получила современное наименование — Верхнеобское ТУ Росрыболовства. Владимир Султанов прошел путь от районного инспектора до руководителя, попутно получив несколько наград.

Впрочем, хватало в биографии Владимира Султанова и неприятных моментов, связанных со службой. Часть из них вскрылась благодаря стараниям надзорного ведомства, о других стало известно от экологов либо от обычных граждан.

Эпизод 1. Столкновение с экологами

А начиналось все еще в далеком 2011 году. Тогда управление Росрыболовства обвинило в нарушении закона при снятии браконьерских крючков томскую экологическую организацию "Стриж". Однако природоохранная прокуратура не нашла нарушений в действиях экологов. До этого центр "Стриж" в течение пяти лет проводил акции по предотвращению вылова осетровых рыб запрещенными крючками. Так, например, только за одну зиму экологи сняли более 7 тысяч крючков браконьеров.

Но спустя время экоцентр заявил о противодействии со стороны Верхнеобского территориального управления Росрыболовства в борьбе с браконьерами и попросил уволить его руководителя Владимира Султанова. В свою очередь, глава ведомства обратился в прокуратуру с жалобой на незаконные действия экологов. Глава управления Росрыболовства г-н Султанов назвал действия активистов "Стрижа" "мародерством и анархией на водоемах". После чего управление Росрыболовства написало заявление с просьбой проверить законность действий экологов. Нарушений с их стороны прокуратура не усмотрела.

Впрочем, эта история получила неожиданное продолжение.

Эпизод 2. Жалоба Путину

В январе 2012 года произошел беспрецедентный случай. На встрече томских студентов с в ту пору премьер-министром России Владимиром Путиным был затронут весьма необычный для аудитории вопрос. Сотрудник экологического центра "Стриж" Андрей Баздырев пожаловался на начальника Верхнеобского территориального управления Росрыболовства Владимира Султанова. По мнению активиста экологического движения, Султанов оказывал противодействия в проведении общественных рейдов против браконьерства.

"После вопроса премьер-министру последовала незамедлительная реакция. По имеющимся сведениям, ответственность будет переложена на начальника отдела управления Росрыболовства по Томской области Сергея Егорова, — рассказали в пресс-службе организации "Стриж". — Таким образом, складывается ситуация, когда вышестоящие чиновники из Новосибирска пытаются сделать главным виновником ситуации руководителя томского отдела, предложив написать ему заявление об увольнении по собственному желанию".

По словам Баздырева, ситуация уже поднималась ранее председателем Союза рыболовов РФ Алексеем Цессарским на встрече премьер-министра с рыболовами-любителями в Москве. Несмотря на большой резонанс, та история каких-либо негативных последствий для Владимира Султанова не имела.

Эпизод 3. Формализм инспекторов

В марте 2016 года заместитель генпрокурора РФ Иван Семчишин потребовал от руководителя Верхнеобского территориального управления Росрыболовства устранить нарушения закона.

Управлением Генпрокуратуры РФ в СФО по итогам проверки были выявлены нарушения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, обеспечении органами государственной власти доступа к информации об их деятельности, об административных правонарушениях.

Так, из-за формального подхода должностных лиц управления к исполнению обязанностей два хозяйствующих субъекта не выполнили компенсационные работы по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, более 1,6 млн личинок пеляди не выпущено в Обь. Ущерб, причиненный водным биоресурсам в результате хозяйственной деятельности, не возмещен. Ведомство, несмотря на то, что органы Росрыболовства обязаны в месячный срок после утверждения плана по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов заключить договоры на выполнение соответствующих работ, спустя три месяца после утверждения плана не заключило требуемые договоры с 8 из 39 хозяйствующих субъектов.

В управлении не в полной мере использовались предоставленные законом полномочия по предъявлению исков о возмещении вреда, причинённого водным биоресурсам. В частности, должностными лицами Кемеровского и Алтайского отделов управления в сентябре – октябре 2015 года установлены факты причинения гражданами в связи с незаконным ловом рыбы ущерба в размере свыше 47 тысяч рублей, однако иски в суды не направлялись.

Должностные лица управления, вопреки требованиям закона, ненадлежащим образом исполняли обязанность по составлению протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении лиц, не уплативших штраф в установленный законом срок. Непринятие своевременных мер привело к тому, что по итогам 2015 года общая сумма невзысканных штрафов составила около 7,7 млн рублей.

В представлении, внесенном руководителю Верхнеобского ТУ Росрыболовства Владимиру Султанову, Иван Семчишин потребовал устранить нарушения закона и привлечь виновных в них должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Однако на этом злоключения г-на Султанова не закончились.

Эпизод 4. Смехотворный штраф

В ноябре 2016 года новосибирский эколог поймал чиновника Росрыболовства на бумажной волоките. Мировой суд Центрального района Новосибирска оштрафовал одного из трёх заместителей руководителя Верхнеобского теруправления федерального агентства по рыболовству. Чиновник попал под статью 5.59 КоАП РФ "Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами государственных органов".

Гражданин пожаловался в региональное управление рыболовства на то, что индивидуальный предприниматель нарушил договор пользования рыбоводным участком. Замруководителя Верхнеобского управления Росрыболовства дал ответ, который не удовлетворил заявителя. Гражданин подал вторую жалобу, в которой сообщил, что недоволен ответом, и требовал решения вышестоящего лица, которым является Владимир Султанов.

Согласно закону, запрещается направлять жалобу на рассмотрение в госорган, решение, действие или бездействие которого обжалуется, разъяснили в прокуратуре Новосибирской области. Однако ответ заявителю был подписан должностным лицом, чьи действия гражданин обжаловал, а не руководителем госоргана. Это нарушило законный порядок рассмотрения обращений граждан.

Иван Семчишин постановил возбудить дело об административном правонарушении. Суд признал заместителя Владимира Султанова виновным и оштрафовал на 5 тысяч рублей.

Вспомните штрафы и наказания за браконьерство, упомянутые в начале статьи. На их фоне 5000 рублей за попустительство и халатность, способствующие браконьерству на акваториях региона, смотрятся смехотворно.

Эпизод 5. И вновь нерадивые подчиненные

Наконец, совсем свежая история. В мае 2017 года по представлению все того же Ивана Семчишина были наказаны чиновники Верхнеобского территориального управления Росрыболовства. Управление Генпрокуратуры РФ в СФО вновь выявило нарушения законодательства о государственном контроле и об административных правонарушениях в управлении, вверенном Султанову.

Так, одним из отделов управления проводились рейдовые мероприятия без приказов руководителя территориального органа, хотя выход на рейды госинспекторы могут осуществлять только после их издания.

Кроме того, допускался выборочный принцип привлечения правонарушителей к административной ответственности. В частности, прокурорами установлен ряд хозяйствующих субъектов, годами не исполняющих требования природоохранного законодательства и не привлеченных госинспекторами ведомства к установленной законом ответственности.

Несмотря на многочисленные нарушения, связанные с незаконной добычей водных биоресурсов, должностные лица управления не инициировали вопрос конфискации у них орудий лова, лодок и др. в судебном порядке. Более 60 правонарушителям их имущество возвращено инспекторами после составления протоколов.

Госинспекторы управления не информировали уполномоченный орган об установленных ими случаях управления гражданами снегоходами без регистрационных знаков либо без документов.

Получается, тут проверяем, тут нет? Тут наказывали, а там глаза закрывали? Все выборочно и, вероятно, по какой-то особой "нелюбви" к тому или иному предпринимателю? Или, наоборот, благосклонности к кому-то за что-то.

К слову, на грубые нарушения закона и просчеты в организации работы, допущенные конкретными госслужащими, было указано в представлении, внесенном на имя Владимира Султанова.

По требованию прокурора данным руководителем принято решение о наказании начальника Барабинского отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания. Ему объявлен выговор. На нижестоящую должность переведен начальник отдела организации госконтроля, надзора управления.

Показательно, что никаких оргвыводов в отношении самого г-на Султанова вновь не последовало. К слову, в апреле исполнится 16 лет, как он возглавляет Верхнеобское территориальное управление Росрыболовства. В сентябре г-ну Султанову исполнится 60 лет, однако выйдет ли он в 2018 году на пенсию, пока неизвестно.

Или кому-то выгодно, чтобы сговорчивый чиновник оставался и дальше на своем месте?

Вместо эпилога. Финансовый вопрос

И последний штрих к портрету. Весьма любопытной представляется декларация о доходах руководителя Верхнеобского ТУ Росрыболовства и его семьи за 2016 год. Так, согласно документу, за прошлый отчетный период г-н Султанов заработал 1,315 млн рублей. Его супруга — 96 тысяч рублей. При этом в собственности у Владимира Султанова числятся три земельных участка под ИЖС (общей площадью 6040 кв. м), дачный участок (1005 кв. м), участок для ведения подсобного хозяйства (1901 кв. м), два жилых дома (общая площадь — 399,8 кв. м), квартира (38 кв. м), гараж (23,8 кв. м), а также нежилое помещение (9 кв. м). Передвигается руководитель на Toyota Highlander. Интересно, что в пользовании у него имеется еще один гараж на 21 кв. м. Жена Султанова владеет двумя квартирами (суммарно 116,2 кв. м), одна из них была приобретена по договору долевого участия в строительстве (заключен в 2012 году). Кроме того, супруга владеет автомобилем Toyota Camry.