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Житель Кемеровской области, который собирался вылететь рейсом Новосибирск — Нерюнгри, устроил пьяный дебош в Толмачево и публично оскорбил сотрудников транспортной полиции. Ранее мужчина уже был судим за применение насилия в отношении представителя власти, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по СФО.
По словам собеседника агентства, пьяный мужчина приставал к пассажирам, пытался обниматься с ними, а затем начал проявлять агрессию и грубо нецензурно выражаться. Стражи порядка подошли к нему, представились и предложили пройти для составления административного протокола за нарушение порядка, после чего у кемеровчанина "началась ярая агрессия, он начал публично оскорблять сотрудников в зоне предполетного досмотра".
Мужчину доставили в дежурную часть, где он стал вести себя еще более неадекватно. Выяснилось, что задержанный — 31-летний житель Кемеровской области. По факту мелкого хулиганства правоохранители составили в отношении него административный протокол.
Прибывший на место следователь Западно-Сибирского СУ на транспорте возбудил в отношении мужчины уголовное дело по факту оскорбления представителя власти.
Комментарии
таких надо пожизненно лишать права перелета. или сделать им коэффициент при покупки следующих билетов 10х.
вел себя яро агрессивно, но наверное даже никого не ударил)
пьяный мужчина приставал к пассажирам, пытался обниматься с ними, а затем начал проявлять агрессию и грубо нецензурно выражаться.
Пассажирам надо было ждать? Увольте!