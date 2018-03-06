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Житель Кемеровской области, который собирался вылететь рейсом Новосибирск — Нерюнгри, устроил пьяный дебош в Толмачево и публично оскорбил сотрудников транспортной полиции. Ранее мужчина уже был судим за применение насилия в отношении представителя власти, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по СФО.

По словам собеседника агентства, пьяный мужчина приставал к пассажирам, пытался обниматься с ними, а затем начал проявлять агрессию и грубо нецензурно выражаться. Стражи порядка подошли к нему, представились и предложили пройти для составления административного протокола за нарушение порядка, после чего у кемеровчанина "началась ярая агрессия, он начал публично оскорблять сотрудников в зоне предполетного досмотра".

Мужчину доставили в дежурную часть, где он стал вести себя еще более неадекватно. Выяснилось, что задержанный — 31-летний житель Кемеровской области. По факту мелкого хулиганства правоохранители составили в отношении него административный протокол.

Прибывший на место следователь Западно-Сибирского СУ на транспорте возбудил в отношении мужчины уголовное дело по факту оскорбления представителя власти.