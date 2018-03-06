Фото: сайт мэрии Барнаула

Глава Барнаула Сергей Дугин на заседании обсудил с руководителями городских служб вопрос о готовности города к пропуску талых и паводковых вод. Он заострил внимание на том, что необходимо находиться в постоянной готовности для защиты территории от подтопления талыми и паводковыми водами.

Как сообщает сайт мэрии со ссылкой на слова главы администрации Октябрьского района Вячеслава Новикова, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы очищают кровли от снега и наледи.

"В управляющих организациях создаются аварийные бригады с водооткачивающей техникой, которые будут осуществлять круглосуточное дежурство, в том числе в выходные и праздничные дни. Составлен список объектов, подверженных подтоплению паводковыми водами. Создается запас материалов (камня, глины, щебня) для выполнения срочных аварийных работ и отсыпки низменных мест при угрозе подтопления", — говорится в сообщении.

На территории района проблемными являются улицы Понтонный Мост, Красноярская, Остров Кораблик, Заозерная (мкр. Ильича), которые при превышении критического уровня (6 метров над уровнем водомерного столба) подвержены затоплению. Для оповещения населения в микрорайоне Ильича установили терминалы сиренно-речевого оповещения. Уточняется список жителей микрорайона, до конца марта будет проведен обход поселка с раздачей информационных листовок по действиям в период паводка.

Определены места для размещения, приема, учета и выдачи гуманитарной помощи населению. Для жителей будет организована юридическая и медицинская помощь. Также на территории поселка определены места для размещения домашнего скота.