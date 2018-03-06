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Бизнесмена застрелили в подмосковном Одинцово в районе Ледового дворца. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального главка СК РФ Ольгу Врадий.

По ее словам, преступление было совершено накануне, 5 марта, около 23:30. Предприниматель был расстрелян рядом со своей припаркованной машиной. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Уточняется, что выстрелы раздались, когда бизнесмен после тренировки по хоккею подошел к своей машине. Он открыл багажник, начал убирать спортивную сумку, и в этот момент неизвестный в черном не менее пяти раз выстрелил в мужчину. Две пули попали в голову.

На месте ЧП изъяли пять гильз, личные вещи и документы погибшего, а также его мобильник. В данный момент выясняются мотивы преступления.

Life со ссылкой на МК пишет, что киллер маскировался под хоккеиста и держал с собой клюшку. Также сообщается, что погибшему было 58 лет, его семья находится в Германии. У бизнесмена несколько квартир в Одинцовском районе. Он являлся совладельцем компаний "Доминанта Брюлин", "Делайт", "Вессель". Профиль фирм — продажа посуды.