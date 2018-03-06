"Крымский" митинг пройдет в Барнауле 18 марта при участии звезд

Уже в пятый раз в столице Алтайского края пройдет митинг в поддержку присоединения Крыма к России. Он состоится традиционно 18 марта, но в 2018 году это будет еще и день выборов президента России. Подробности порталу Amic.ru сообщили организаторы акции.
Митинг-концерт в поддержку Крыма состоится в воскресенье, 18 марта. Но не на площади Свободы, как все предыдущие четыре года, а на площади Сахарова.
Театрализованный концерт "Родной голос", как его называют организаторы — Алтайский краевой Российско-немецкий дом, пройдет с 19 до 21 часа по местному времени. А в 21 час будет салют.
"В хоровом и сольном исполнении прозвучат любимые песни разных эпох – народные и современные, советские хиты и рок-баллады, казачий фольклор и московский рэп, стихи русских поэтов", — сообщили организаторы.
Если в предыдущие годы "хедлайнерами" бывали краевые и городские депутаты, чиновники и общественники, то в этом году на митинге будут известные артисты. В числе гостей уроженец Барнаула, певец, солист группы "Челси" Арсений Бородин, Александр Ф. Скляр и группа "Ва-Банкъ", актрисы Алиса Гребенщикова и Любовь Толкалина, певица Юлия Волкова, композитор и автор текстов в стиле рэп Рич, певец Сергей Старостин, праздничный хор Свято-Данилова монастыря и ансамбль "Казачий Круг".
В этот день, напомним, состоятся выборы президента России. Выборы главы государства должны были состояться 11 марта, однако в прошлом году они были перенесены на 18 марта для совмещения с "крымским" митингом.
Комментарии
повод (возвращение Крыма на Родину) - годный.
мероприятие же - протокольное, формализованное, и к участию в нем категорически не рекомендуется.
бум праздновать День Парижской коммуны....
опять под угрозой увольнения и отчисления народ сгонять будут
какое дело самому нищему региону РФ до Крыма, не понимаю
6.03.2018 15:43
- гость -
вы выше видели, что я негативно отношусь к этому мероприятию, и со своей стороны не советовал людям в этом участвовать.
но, прошу вас, дайте факты принудиловки под угрозой увольнения, если это реально существующий в природе факт.
что-то мне подсказывает, что вы попросту врёте.
6.03.2018 15:43
- гость -
вы выше видели, что я негативно отношусь к этому мероприятию, и со своей стороны не советовал людям в этом участвовать.
но, прошу вас, дайте факты принудиловки под угрозой увольнения, если это реально существующий в природе факт.
что-то мне подсказывает, что вы попросту врёте.
6.03.2018 15:44
- гость -
а вы, житель Алтайского края, чувствуете себя частью страны?
или ваше гражданство оканчивается где-то на окраине Барнаула?
6.03.2018 15:48
Геноцид Эклеров
Ты придуриваешься? А как еще на такие "мероприятия" пригнать народ в выходной (!) день?
А порадоваться новым ценам на бензин и прочим прелестям где можно? Хочется с песнями, плясками, ну как у людей чтоб всё.
6.03.2018 16:04
- гость -
ну, собссно, заманухой являются вышеперечисленные артисты.
и это, какбэ, нахаляву.
я не говорю про их крутость или статусность, кто-то же и на Петросяна ходит, да еще и за деньги.
я прошу факты принудиловки озвучить, а не сопли про "ну все же знают"...
факты есть?
Крутооо я пойду!
Агитация в день выборов запрещена,это нарушение закона!
И я
на заморских артистов
за чей счет банкет?
6.03.2018 16:39
689
простите, а где здесь запрещенная агитация?
будет митинг в поддержку присоединения Крыма к России.
не митинг "Голосуйте за ......", а митинг в поддежку события из жизни страны.
по-моему, это не запрещено.
хотя и сам туда не пойду, и другим не советую.
Сколько учучь ни разу никуда не гнали, ни на митинги не на выборы. Дело добровольное.
16:04 Он не придуривается))) Ему это не надо))
"за чей счет банкет"
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патриотизм у нас обычно оплачивается из некоммерческих фондов, финансируемых олигархами, которых наше государство тепло благодарит всяческими преференциями, за счёт которых наши любимые олигархи становятся ещё богаче.
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