"Крымский" митинг пройдет в Барнауле 18 марта при участии звезд

Уже в пятый раз в столице Алтайского края пройдет митинг в поддержку присоединения Крыма к России. Он состоится традиционно 18 марта, но в 2018 году это будет еще и день выборов президента России. Подробности порталу Amic.ru сообщили организаторы акции.

Митинг-концерт в поддержку Крыма состоится в воскресенье, 18 марта. Но не на площади Свободы, как все предыдущие четыре года, а на площади Сахарова.

Театрализованный концерт "Родной голос", как его называют организаторы — Алтайский краевой Российско-немецкий дом, пройдет с 19 до 21 часа по местному времени. А в 21 час будет салют.

"В хоровом и сольном исполнении прозвучат любимые песни разных эпох – народные и современные, советские хиты и рок-баллады, казачий фольклор и московский рэп, стихи русских поэтов", — сообщили организаторы.

Если в предыдущие годы "хедлайнерами" бывали краевые и городские депутаты, чиновники и общественники, то в этом году на митинге будут известные артисты. В числе гостей уроженец Барнаула, певец, солист группы "Челси" Арсений Бородин, Александр Ф. Скляр и группа "Ва-Банкъ", актрисы Алиса Гребенщикова и Любовь Толкалина, певица Юлия Волкова, композитор и автор текстов в стиле рэп Рич, певец Сергей Старостин, праздничный хор Свято-Данилова монастыря и ансамбль "Казачий Круг".

В этот день, напомним, состоятся выборы президента России. Выборы главы государства должны были состояться 11 марта, однако в прошлом году они были перенесены на 18 марта для совмещения с "крымским" митингом.