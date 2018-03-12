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Ежедневник: чем запомнилось 12 марта

, ИА "Амител", Мария Трубина
 
ежедневник
12 марта в истории

Этот день был весьма значительным в истории России. Так, 27 февраля 1917 года по старому стилю или 12 марта по новому произошло первое за время Февральской революции вооруженное восстание. Началось она как стихийный порыв народных масс, но забастовка быстро разраслась: ее участники стали занимать важные городские пункты и правительственные здания.

Кроме того, 12 марта 1918 года столицей СССР становится Москва.

Для мировой истории это тоже немаловажная дата: в 1974 году аппарат автоматической космической станции "Марс‑6" впервые совершил посадку на поверхность красной планеты, правда связь с ним после приземления оборвалась.

В Барнауле 12 марта 1766 года Было закончено строительство "огненной машины" Ивана Ползунова.

Поздравить сегодня стоит работников уголовно-исполнительной системы, 12 марта они отмечают свой профессиональный праздник, так как именно в этот день в 1879 года Российский император Александр II издал указ о создании тюремного департамента.

По народным приметам, если вы увидите подснежники, имейте ввиду, что пора начинать пахоту.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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