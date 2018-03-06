Фото: barnaul.org

Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по спортивной аэробике прошли в Омске. Алтайские спортсмены завоевали на соревнованиях семь золотых наград, пишет пресс-служба мэрии Барнаула.

Уточняется, что в чемпионате и первенстве участвовало свыше 400 спортсменов из семи регионов: Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской областей и Республики Бурятия. Алтайский край представляли спортсмены из барнаульской СШ № 6 и СШ "Победа", краевой спортшколы, КСШ "Жемчужина Алтая" (Барнаул и Камень-на-Оби) и СШ "Рубцовск".

Алтайская сборная заняла первое место в командном зачете в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет. Спортсменам в категории старше 18 лет досталась "бронза".

Подчеркивается, что спортсмены, которые вошли в призовую тройку в личном зачете, прошли отбор на чемпионат и первенство страны по спортивной аэробике. Соревнования пройдут с 7 по 12 апреля в столице РФ.