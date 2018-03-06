84 года назад, 6 марта 1934 года, родился писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Меткие высказывания Жванецкого уже давно успели стать афоризмами. С их помощью автор высмеивает самые распространенные пороки общества, выносит их на общее обозрение, чтобы все мы могли увидеть себя со стороны.

Перед тем, как познакомиться с самыми яркими из них, предлагаем коротко вспомнить биографию сатирика. Михаил Михайлович родился в Одессе в семье врачей. Окончил местный институт инженеров морского флота по специальности "инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов".

В студенческие годы Жванецкий участвовал в самодеятельности, в это время он начал писать миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял. Долгое время сотрудничал с Аркадием Райкиным, Романом Карцевым и Виктором Ильченко. Позднее стал работать самостоятельно, выступал в Одесской филармонии, а затем в московском театре "Эрмитаж". В 1988 году сатирик создал Московский театр миниатюр.

Жванецкий опубликовал несколько книг, а также собрание произведений в четырех томах. С 2002 года вел телепередачу "Дежурный по стране". Сатирик был награжден орденом Дружбы народов в 1994 году и в том же году стал лауреатом независимой премии "Триумф". Он является почетным гражданином Одессы, народным артистом России и Украины.

Михаил Жванецкий четыре раза был женат, однако официально оформлен лишь первый брак. Всего у него пятеро детей.

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