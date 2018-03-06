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Первый канал 17 марта покажет художественный фильм режиссера Алексея Пиманова "Крым", который, по словам авторов картины, основан на реальных событиях 2014 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

"В фильме есть много эпизодов, основанных на реальных событиях, произошедших в Крыму весной 2014 года. Одной из главных задач создателей картины было предельно корректно по отношению к народам России и Украины рассказать о "Крымской весне", помочь понять зрителю в России, на Украине, да и во всем мире, что пришлось пережить крымчанам, россиянам и украинцам в те переломные дни", — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

В основе сюжета лежит история любви русского парня и украинской девушки. Действие картины происходит весной 2014 года, когда Республика Крым стала частью территории РФ по итогам референдума.

Главные роли в фильме исполнили Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Трубинер.

"В нашем фильме мы относимся и к русским, и к украинцам с одинаковой любовью. Даже во время съемок сцен на Майдане мы постарались не осуждать, а понять тех, кто искренне верил в светлое будущее, которое, как казалось тогда многим, совсем не за горами", — заявил режиссер. Он отметил, что для него врагами являются "не украинцы, а те, кто убивал людей под Корсунем и в Одессе, и мне все равно, какой они национальности". Также он отметил, что попытался в фильме понять, "как так произошло, что нас смогли искусственно, насильственно развести".

Лента была создана при поддержке Минобороны и Минкультуры России, а также Российского военно-исторического общества и Фонда кино.

Отметим, что на сайте "КиноПоиск" рейтинг фильма составляет 3 балла из 10.