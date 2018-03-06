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Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что обвинения в причастности Москвы к возможному отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля долго ждать себя не заставили. Об этом пишет РИА "Новости".

"Не могу прокомментировать. Что называется, долго себя ждать не заставили, говоря по-русски, понимаю, что это тяжело перевести на английский, но тем не менее", — ответил Песков на вопрос, как относятся в Кремле к комментариям в западных СМИ о причастности к произошедшему российской стороны.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Кремль не располагает никакими данными по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связан инцидент.

"Вы знаете, как он оказался на Западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять", — добавил Песков, подчеркнув, что Москва всегда готова к сотрудничеству по расследованию.

Агентство напоминает, что в 2006 году Скрипаля приговорили в РФ к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Лондона. Он оказался в Британии через четыре года после того, как его помиловали и обменяли на десять человек, которые были задержаны в США.

Накануне экс-офицеру ГРУ и находившейся с ним молодой женщине стало плохо на лавочке рядом с ТЦ в Солсбери. Они оба потеряли сознание. СМИ сообщают, что 66-летний Скрипаль сейчас находится в отделении интенсивной терапии. Его 33-летняя спутница тоже находится в критическом состоянии.

На месте ЧП полицейские нашли неизвестный предмет, который они забрали, спрятав в защитную упаковку. Вызвавшее отравление вещество пока не установили.