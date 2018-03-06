Светлана Агеева, мать осужденного украинским судом Виктора Агеева из Алтайского края, обратилась к мировым лидерам с просьбой помочь освободить ее сына. В январе 2018 года он был приговорен украинским судом к 10 годам лишения свободы за "участие в террористической организации".
В своем обращении, записанном на английском языке и присланном в редакцию "Новой газеты", Светлана Агеева просит главу США и руководителей стран-участниц "нормандской четверки" содействовать в ускорении переговоров по обмену пленными между Москвой и Киевом. Такое же обращение, но на русском языке, г-жа Агеева записала к президенту РФ Владимиру Путину. "Наши дети должны вернуться домой. Украинские матери ждут своих сыновей: Олега Сенцова, Стаса Клыха, Павла Гриба и многих других, а я жду Виктора", — говорит Светлана Агеева.
Она считает, что есть шансы освободить Виктора Агеева в рамках обмена военнопленными: "В последнее время у меня появилась надежда на положительный исход дела. В конце 2017 года между сторонами конфликта в Донбассе был обмен пленными, домой вернулось больше 300 человек. Но после того, как Виктора не обменяли в конце декабря 2017 года, я живу в сплошной тревоге".
Напомним, гражданин России был задержан украинскими военными в районе села Желобок в Луганской области в июне 2017 года. На суде россиянин заявил, что служил в ЛНР в качестве добровольца. В обвинительном акте украинской прокуратуры Агеев также фигурирует в качестве контрактника "народной милиции ЛНР".
Комментарии
Был обмен военнопленными. Он после суда в эту категорию не входит.
Путина проси!
прокурор военной прокуратуры сил АТО Алексей Мохорт заявляет, что Виктор Агеев проходит по делу не как кадровый военный российской армии, а как просто гражданин России.В данном случае он не является военнослужащим российской армии, согласно обвинительного заключения.
добровольно поехавший на территорию боевых действий.
по убеждению или за деньги - неважно. это может лишь повлиять на квалификацию его действий.
А зачем Трампу освобождать какого-то боевика НВФ из тюрьмы?
для 15.57 причем тут Путин? Ты когда палец в жо.у себе засунешь и он там застрянет Путина будешь просить вытащить? Сам поехал и не важно зарабатывать или по другим мотивам в другую страну, которая считает нас врагами...какого тогда плакаться? Тут только мать можно понять, сын хоть и дурной все равно сын...
6.03.2018 17:13
Вадим
причем тут Путин?
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Аналогичный вопрос - причем тут Трамп?
Такое же обращение, но на русском языке, г-жа Агеева записала к президенту РФ Владимиру Путину.
Если бы в АК была работа и достойный по уровню России уровень жизни, разве бы поехал он наемником под пули в чужую страну?
"содействовать в ускорении переговоров по обмену пленными между Москвой и Киевом. "
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Москва не признает себя участницей вооружённого конфликта.
Значит, гражданин Агеев не военнопленный, а уголовник, и будет отбывать своё наказание в соответствии приговору суда.
"причем тут Путин?"
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путинская пропаганда нагадила в голову гражданину Агееву, в результате чего он хату покинул, пошёл воевать, чтоб землю в Донбассе крестьянам отдать.